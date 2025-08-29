El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El concejal Juan Pola, Jacobo Raboso (La Gueta), la edil Paula Riobello, Alberto Prendes (Mira2) y Guillermo Corujo (Why Not), en la presentación en Candás. E. C.
Carreño

La orquesta Galilea, en las fiestas del Cristo en Candás

El Ayuntamiento destaca la implicación de la hostelería adjudicataria de las barras

S. G. A.

Candás

Viernes, 29 de agosto 2025, 19:21

Los hosteleros adjudicatarios de las barras de las fiestas de San Félix y del Cristo en Candás avanzaron este viernes que será la orquesta Galilea la que actuará el 12 de septiembre en las fiestas del Cristo, una actuación que correrá a su cargo, tal como estaba señalado en la licitación de las barras.

La licitación planteaba un mínimo de escenario de 18 metros y nueve componentes en la orquesta, además de diversos requisitos respecto al sonido y la iluminación. La contratación de Galilea mejora las expectativas del Ayuntamiento, reconocieron en el equipo de gobierno, y supera con creces los mínimos establecidos en las bases. Los establecimientos que financian esta orquesta son La Gueta, Why Not, Náutico, Mira2 y Galley.

A la presentación acudieron el concejal Juan Pola y la edil Paula Riobello, además de Jacobo Raboso (La Gueta), Alberto Prendes (Mira2) y Guillermo Corujo (Why Not).

«Agradecemos el esfuerzo de los hosteleros para ofrecer unas fiestas de mayor calidad, uniéndose al esfuerzo del Ayuntamiento para traer las mejores orquestas del país», indicaron en el equipo de gobierno de Carreño.

Es más, el Ayuntamiento destacó y valoró «la colaboración de la hostelería a la hora de poner en marcha las fiestas locales, tras muchos años sin colaboración municipal con los hosteleros».

