Carreño contratará un apoyo externo a la limpieza: «La plantilla es muy reducida»

Sólo ha transcurrido un mes desde que el Pleno de Carreño diera luz verde al presupuesto diseñado por el equipo de gobierno que encabeza ... Ángel García (IU) y ya ha empezado la contratación de las diferentes iniciativas recogidas en el documento, algo que se ha hecho nada más alcanzar ese texto la aprobación definitiva.

El alcalde ha dado orden de iniciar de urgencia las contrataciones necesarias para las mejoras del concejo. Así, ya se ha firmado el contrato de servicio de mantenimiento de la red viaria. Y, también, superado el ecuador del mandato, aborda otra cuestión que ha venido marcando el día a día en el funcionamiento de la Administración local: «La imposibilidad de la estructura actual del Ayuntamiento de atender los objetivos marcados». «Por ello, es urgente reorientar las muchas carencias detectadas en el Ayuntamiento en estos dos primeros años, intentar corregirlas y poner orden», planteó el regidor. Se refiere Ángel García a que la necesidad de ampliar y modernizar servicios choca con la realidad, «una plantilla muy reducida y mal estructurada desde hace años y unos servicios mal diseñados». ¿El resultado? «Que no se cubren las necesidades reales para garantizar un buen servicio», reconoce el regidor, dispuesto a tomar medidas para cambiar una situación que, por ejemplo, «en tiempos de apuro o de vacaciones, con la actual plantilla no se consiga el ritmo necesario». De ahí que uno de sus siguientes pasos sea contratar un servicio de apoyo a la limpieza. En este primer año, está contratación será una suerte de prueba, para ver si da resultado y es beneficioso para el concejo. Si es así, se podría ampliar el próximo año. «La prioridad es la calidad de vida de las personas, así que, si no se logra con los medios propios, se tendrá que buscar fuera ese apoyo puntual para momentos críticos y de necesidad».

En cuanto al nuevo contrato de servicio de mantenimiento de la red viaria del concejo de Carreño se ha fijado por un montante económico de 149.241,67 euros y para un periodo de dos años prorrogable por una anualidad más.

Ha sido adjudicado a la empresa Somiedo Recursos Naturales S. L., cargo a la partida del presupuesto que se aprobó en mayo. Y ello, al igual que todo lo que vendrá, «es posible por el apoyo de los dos concejales que, tras abandonar las filas de PP, negociaron con el equipo de gobierno las cuentas», indicó Ángel García.

Otros contratos urgentes

El alcalde señaló que «la oposición busca el cuanto peor mejor, impidiéndonos que tuviéramos las cuentas aprobadas y anulando así nuestra capacidad de trabajo e inversión. Ellos sabrán con qué fin». «Ahora, aunque tarde, gracias a estos dos concejales, a los que les doy las gracias por su sensatez y valentía, podemos empezar a contratar», agregó. Y el contrato de servicio de mantenimiento de la red viaria para todo el concejo abre el camino.

Tras el llegará la contratación para la siega de todas las áreas verdes de Candás, la reparación de varias calles del centro urbano y la reparación de caminos en diferentes parroquias, «muy abandonadas algunas tras años sin invertir en ellas». Se repararán las instalaciones deportivas del campo sintético de fútbol. «El concejo requiere de mucha inversión para ponerlo al día. Ahora tenemos el presupuesto, además del remanente, aprobados y lo que toca, a partir de ya, por fin, es corregir ese abandono», aseguró García.