Carreño propone subir el IBI a la grandes empresas y congelar el de los vecinos

El Ayuntamiento de Carreño ya ha empezado a moverse para los presupuestos de 2026. El equipo de gobierno local (IU-Somos), ... liderado por Ángel García, llevará a Pleno este jueves una modificación de las ordenanzas fiscales para su aprobación inicial. A raíz de ellas, pronosticó el regidor de Carreño, se trabajará para tenerlos listos «en noviembre».

Esa es la fecha que calculan como ideal, pues tienen la intención de «aprobarlos y contabilizarlos el 1 de enero».

Pero antes habrá que empezar por la modificación de las ordenanzas que propondrán en la sesión plenaria de este jueves. Esta se basará en elevar el gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a la industria, «manteniendo el actual para los vecinos y vecinas del concejo, sin subida, se congela para que sigan pagando lo mismo». «Creemos que no es justo que los ciudadanos tengan el mismo coeficiente impositivo que las grandes industrias», alegó el alcalde, pues son ellas «las que realmente alteran el territorio, generando consumo y molestias». Por ello, añadió, «es justo equilibrarlo al alza para la industria». Además, también llevarán otras modificaciones de precios y tasas, como la de recogida de basuras, las vinculadas a la separación y gestión de residuos de la hostelería o empresas de distribución de alimentos.

Incluye también los nuevos precios por ocupación del suelo, uso de instalaciones municipales y otras tasas.

Todo con el fin de acelerar el trabajo de cara a los próximos presupuestos. De aprobarlo a principios de enero, se dispondrá de «un amplio margen de ejecución en el próximo ejercicio». Al contrario, criticó, de lo que ocurrió este año, cuando «nos lo aprobaron en mayo y se contabilizó en junio«.

En definitiva, resumió García, «no queremos perder tiempo y hacer las cosas bien». En cuanto se aprueben las ordenanzas fiscales, «presentaremos al resto de grupos el borrador del presupuesto».

Si no existiera un consenso entre los grupos, «se prorrogará el actual presupuesto y trabajaremos con el existente», aunque subrayó que no se permitirán «retrasos intencionados que perjudiquen al ciudadano».