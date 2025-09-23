El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pleno del Ayuntamiento de Carreño. Paloma Ucha

Carreño propone subir el IBI a la grandes empresas y congelar el de los vecinos

El equipo de gobierno (IU-Somos) llevará este jueves a Pleno las ordenanzas fiscales para empezar a trabajar en el presupuesto de 2026

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Candás

Martes, 23 de septiembre 2025, 21:12

El Ayuntamiento de Carreño ya ha empezado a moverse para los presupuestos de 2026. El equipo de gobierno local (IU-Somos), ... liderado por Ángel García, llevará a Pleno este jueves una modificación de las ordenanzas fiscales para su aprobación inicial. A raíz de ellas, pronosticó el regidor de Carreño, se trabajará para tenerlos listos «en noviembre».

