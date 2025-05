IU llevará de nuevo a Pleno la aprobación de los presupuestos: «Es necesario para Carreño»

Sara García Antón Candás Martes, 13 de mayo 2025, 20:08 Comenta Compartir

No pudo ser a la primera y ahora el equipo de gobierno de Carreño vuelve a intentarlo. El alcalde, Ángel García (IU), volverá a ... someter a aprobación plenaria los presupuestos municipales de este año. En la anterior ocasión, no fue posible aprobar las cuentas, que recibieron el voto en contra de toda la oposición –PSOE, PP y Vox– salvo el de un edil del grupo municipal del PP, que dijo sí a las cuentas. Ahora, el escenario ha cambiado en la Corporación. Ese edil ha abandonado el grupo municipal del PP (se le abrió expediente de expulsión del partido por no respetar los acuerdos de la junta local) y tampoco está ya en ese grupo otra concejala.

Es previsible que esos dos ediles, Faustino Rodríguez (Tino Viña) e Inés García, voten a favor del presupuesto, por lo que se sumarían los votos necesarios. Las discrepancias de ambos respecto a la posición de su partido sobre los presupuestos son de todos conocidas. Los siete votos del equipo de gobierno más esos dos de los exconcejales del PP, ahora en el grupo mixto, frente a los cinco del PSOE, los dos en los que se ha quedado el PP y el de Vox. La sesión plenaria, de carácter extraordinario, se ha convocado para este jueves. «La aprobación de las cuentas, que ahora se sitúan en 16.860.000 euros, es necesaria para la estabilidad del concejo, adaptando los gastos a los precios reales de este año e introduciendo en los mismos las necesidades actuales», incidió el alcalde de Carreño. El Ayuntamiento, en el año 2025, indicaron en el equipo de gobierno, tiene un incremento de los gastos, con respecto al último presupuesto aprobado del año 2024, por importe de unos 748.000 euros. «Mantener el presupuesto prorrogado significaría reducir los recursos municipales, paralizando el ayuntamiento con una merma evidente de la calidad de los servicios y la imposibilidad de prorrogar subvenciones a asociaciones culturales o deportivas, dependientes en gran medida de los recursos del Consistorio para mantener sus actividades», sostiene en IU. 16,8 millones de euros A esta cifra asciende el presupuesto municipal de Carreño diseñado por IU para este año. «La aprobación del presupuesto permitirá además poder recurrir al remanente del año anterior para inversiones y mantenimiento, tras muchos años de abandono del concejo», remarcó Ángel García. Su proyecto pasa por actuar en los viales de Candás y en caminos rurales, en parques, áreas recreativas e instalaciones deportivas, en los colegios y en un nuevo centro de jubilados, así como acometer mejoras de mobiliario y mejorar los servicios públicos «que precisan una actuación urgente», «para lo que se podrá disponer del dinero del remanente, que ahora queda en unos 2.317.000 euros, tras el ajuste de las cuentas, al no aprobar los presupuestos anteriormente». «Por ello, por sentido común, esperamos contar con el respaldo de la mayoría del pleno, claramente a favor de la mejora de las condiciones económicas de Carreño, y romper el bloqueo al que se han sometido las cuentas en anteriores ocasiones por intereses personales y partidistas», planteó el alcalde. «El cuanto peor, mejor, que defienden algunos no es válido ni aceptable», apostilló.

Carreño