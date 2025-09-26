El PSOE de Carreño pide retirar varias vallas del prao de Gervasia, en Candás

Dejadez municipal en el entorno del Faro de San Antonio, en el municipio de Carreño. El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento pone de ... manifiesto su malestar por «el estado de abandono en el que se encuentra actualmente la zona verde de San Antonio, más conocida como el prao de Gervasia».

Explican que en dicho espacio de esparcimiento «permanecen vallas municipales tiradas en el suelo desde el pasado 14 de septiembre sin que hasta la fecha hayan sido retiradas por los servicios municipales». Una situación que, a su juicio, pudo haberse solventado hace días.

En opinión del PSOE, «resulta incomprensible que, pasados ya más de diez días, esas vallas sigan en medio de una zona verde tan transitada a diario tanto por vecinos como por visitantes». Una situación que inequívocamente transmite «una imagen de dejadez impropia de nuestro concejo», señalan desde el grupo socialista, que espera que la misma pueda corregirse en el menor tiempo posible, ya que no se trata de un trabajo que requiera una gran infraestructura.

Los socialistas critican «la falta de cuidado y atención» por parte del equipo de gobierno, que «no solo afecta a la limpieza viaria o a la recogida de basuras, sino también al mantenimiento de los espacios públicos» del municipio, lo que repercute en los propios vecinos que deben sufrirlo en su día a día.

«Nos preguntamos cuándo piensa el Ayuntamiento ordenar la retirada de esas vallas», aseveran los ediles, para incidir en que «la ciudadanía merece entornos limpios, cuidados y seguros, y no un paisaje de abandono en uno de los espacios verdes más emblemáticos de Candás».