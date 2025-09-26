El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Las vallas tiradas, desde hace días, en el prao de Gervasia. E. C.

El PSOE de Carreño pide retirar varias vallas del prao de Gervasia, en Candás

Una situación que inequívocamente transmite «una imagen de dejadez impropia de nuestro concejo»

M. V.

Carreño

Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:41

Dejadez municipal en el entorno del Faro de San Antonio, en el municipio de Carreño. El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento pone de ... manifiesto su malestar por «el estado de abandono en el que se encuentra actualmente la zona verde de San Antonio, más conocida como el prao de Gervasia».

