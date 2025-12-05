Adif licita por 2,8 millones de euros la renovación y la seguridad de cinco pasos a nivel en Langreo

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha licitado, por importe de 2,8 millones de euros, un contrato para la renovación y mejora de la ... protección de cinco pasos a nivel situados en la línea C-2, Tudela Veguín – El Entrego.

Con esta actuación se incrementan las condiciones de seguridad de las infraestructuras de transporte, tanto para el tráfico peatonal y viario como el ferroviario. Los pasos a nivel objeto de la actuación se ubican en el término municipal de Langreo, concretamente en las inmediaciones de las estaciones de Sama y Ciaño.

Las mejoras necesarias incluyen la instalación de barreras completas o semibarreras dobles, así como la incorporación de nuevos sistemas de detección de obstáculos mediante cámaras de visión artificial basados en el uso de tecnologías de análisis de vídeo.

La misión de estos dispositivos es informar al sistema de protección de la ocupación de obstáculos (vehículos u otros objetos de dimensiones y características determinadas) en la zona de intersección de la carretera y la vía. La incorporación de estos dispositivos complementa los actuales sistemas de detección y protección de pasos a nivel (señales fijas, luminosas y acústicas, semibarreras, barreras dobles o automáticas enclavadas).

Mientras, otros pasos serán dotados de barreras o semibarreras, la protección es activada de forma automática por el tren que se aproxima, como consecuencia del establecimiento de un itinerario que afecta al paso.

La renovación y mejora de la protección de estos pasos a nivel se enmarca en el Plan de Cercanías de Asturias que destinará 1.469 millones de euros a la mejora de todos los elementos de la infraestructura ferroviaria con el fin de reforzar su capacidad y fiabilidad.