Aisladas varias familias en la zona de Escobio tras un segundo argayo

Nuevo revés para los vecinos de la zona de Escobio, en San Martín del Rey Aurelio, que tras meses conviviendo con un argayo ... que corta el tráfico rodado y el paso peatonal y tener que desviarse por una zona con varias casas en ruinas de las que caen cascotes a la vía, ahora tienen un nuevo desprendimiento que corta el acceso de forma total, dejando incomunicadas a varias familias.

Este nuevo inconveniente se produjo en torno a las nueve de la mañana de este lunes, cuando un camión, enviado por el Ayuntamiento para recoger escombros, circulaba por la única vía que comunica a los pueblos de Escobio, Arbejil y una parte de San Vicente. Según explicó el conductor de dicho vehíuclo a EL COMERCIO, «circulaba muy despacio porque el camión coge justo, cuando al mirar por el retrovisor vi caer la valla a mis espaldas aceleré y ya sentí el desprendimiento, por segundos no quedaron las ruedas traseras en el aire». El susto fue grande y ahora el camión ha quedado entre los dos argayos existentes en la zona, al igual que varios coches de vecinos.

Ante el hartazgo y el malestar de los vecinos, por el corte de la carretera, el alcalde José Ramón Martín Ardines y el concejal de Medio Rural, Jairo García, fueron a la zona afectada, tras el paso de un camión, en las inmediaciones de la antigua mina de San Vicente.

«Estamos incomunicados, no podrían pasar ni los servicios de emergencia si ocurriese algo», lamentan los vecinos

El equipo de gobierno indicó que los daños del argayo «serán reparados por vía de urgencia con un paso provisional para vehículos hasta que seguidamente se redacte el proyecto y se ejecute la obra definitiva de reparación». Trabajos que espera acometer casi de inmediato ya que aseguran que «por motivos de seguridad, hasta este martes quedará cortada la circulación rodada».

Se espera que las promesas municipales se cumplan, ya que los vecinos advierten de que «no es sólo que no podamos pasar en coche, es que caminando nos ponemos en peligro porque puede venirse todo abajo». Reiteran que «si ocurre una desgracia no podrían pasar los vehículos de emergencia y eso que llevamos meses pidiendo que se repare el primer argayo, pero no nos hicieron caso y ahora estamos incomunicados».