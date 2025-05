El alcalde de Langreo: «No se puede tener sufriendo a un pueblo 16 años por unas obras»

Marta Varela Langreo Viernes, 9 de mayo 2025, 17:30 Comenta Compartir

«Otro retraso más en el soterramiento, que le vamos hacer, no hay por donde cogerlo ya no se que decir», así mostraba su malestar ... el alcalde de Langreo Roberto García a la noticia adelantada por EL COMERCIO. García sin disimular su malestar incidió en que desde el Principado «nos habían confirmado que los trenes circularían soterrados el 12 de mayo y que Principado recibiría el proyecto el día 20 y que ese mismo día comenzarían a trabajar en la urbanización con el propósito de recuperar el tiempo perdido«. No ocurrió así con el supuesto retraso »nadie nos comunicó que el lunes no van a circular los trenes, apostillaba el regidor langreano con talante serio y preocupado

García fue tajante al afirmar que cuando las obras se terminen «los langreanos no tendremos nada que celebrar, llevamos dieciséis años sufriendo para que se terminen las obras de un tren«. Y se preguntaba el alcalde »ahora quien va a utilizar esa línea, los viajeros a lo largo de estos años se ha tenido que buscar la vida para ir a trabajar o a estudiar«. Al tiempo que ironizaba con la posibilidad de que los retrasos no permitan que »este años podamos ir a la playa otra vez« El regidor langreano apostillaba además que «este retraso en la entrada en servicio de los trenes irá acompañado en un retraso en la urbanización y del plan especial para el barrio de El Puente». En este aspecto incidió en que «lo que se ha hecho con estos vecinos encerrados y aislados durante años por las obras, no es de recibo es de justicia que de una puñetera vez se de respuesta al Peri de El Puente». Dos actuaciones que dependen directamente del Principado y que forman parte del convenio que posibilita el proyecto del soterramiento de Langreo firmado a tres bandas en 2021, por el Ayuntamiento langreano, el Principado y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), y que hace tan sólo unos días a iniciativa de la institución municipal fue ampliado en dos años el convenio de colaboración, que finalizó el pasado 8 de mayo, para poder concluir los trabajos. Como adelanto este periódico este lunes los usuarios deberán seguir utilizando el transporte por carretera, como vienen haciende desde finales del mes de febrero, entre el tramo El Berrón-Pola de Laviana, de la línea C5 Gijón-Laviana, El principal motivo es que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) debe dar su visto bueno la infraestructura. Si bien, como se puede comprobar las dos nuevas estaciones la soterrada de La Felguera-Nuevo Langreo, y la de Sama-Los Llerones aún no están adecuadas y se puede ver a distintos técnicos trabajando en su puesta a punto. También restaría por formar al menos a un 30% de los maquinistas que de forma habitual efectuarán el trayecto El Berrón-Pola de Laviana para hacerse con las modificaciones que se han acometido para dar mayor seguridad y modernizar la línea «Ninguna confianza» El retraso «aunque sea por unos días es una vergüenza», este es el sentir de los langreanos que llevan más de una década viviendo a pie de obra. Marisa Gutiérrez ve desde la ventana de su habitación las obras «nunca han tenido consideración con nosotros tienen tomado el centro de la ciudad, ya no nos creemos que vayan a terminar». «No tenemos ninguna confianza en que alguna vez nos dejen esto decente», apostillaba desde una de las ventanas superiores Araceli Martínez. Más duro fue Manuel Alonso que de forma irónica afirmaba que «paseas por aquí y ya ni miras de reojo porque es enfadarte es como una zona de guerra abandonada». Este malestar vecinal se canaliza a través de la Plataforma por el soterramiento langreano que desde hace años denuncia los continuos retrasos que está asumiendo esta obras y que perjudican a los vecinos. En los últimos meses han incrementado sus movilizaciones realizando concentraciones semanales en la zona de Langreo Centro, las próximas están programadas para los días 13 y 15 de mayo, a las cinco de la tarde.

