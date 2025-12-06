Talleres Santa Ana se reinventa con un supermercado que crea 18 empleos en El Entrego Masymas abrirá este martes en esta área industrial. Su construcción ha supuesto una inversión de 2,7 millones de euros.

Talleres Santa Ana revive con la apertura de un supermercado. Tras casi una década de trámites, Hunosa finalizó en la primavera de 2024 la urbanización de la primera parte de la fase inicial del parque empresarial, en virtud del convenio suscrito con el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio en 2016. Con ello facilitó el desembarco de la cadena alimentaria asturiana, quedarían aún por comercializar dos parcelas de unos 900 metros cuadrados en total, para las que ya hay proyectos interesados, aunque ninguno ha llegado aún a fraguarse

Supermercados Masymas (Hijos de Luis Rodríguez) continúa su proceso de expansión y abrirá su nueva tienda en El Entrego este próximo martes 9 de diciembre. La nueva tienda está situada en los antiguos talleres Santa Ana de Hunosa en El Entrego - San Martín del Rey Aurelio. Ocupa una nave de 1.322 metros cuadrado construidos, de los que 1.200 son de superficie útil y 750 están destinados a exposición y venta al público.

Con esta apertura, supermercados Masymas genera 18 nuevos puestos de trabajo en el concejo de San Martin del Rey Aurelio. Se trata de la cuarta tienda de la cadena en el Valle del Nalón, que se suma a las ya existentes en La Felguera, Laviana y Riaño. Pelayo Pulgar Olay, director de Expansión y Desarrollo de Hijos de Luis Rodríguez, señala que esta apertura en El Entrego cierra el plan de expansión previsto para este año en Asturias. «Ha sido un buen ejercicio de aperturas, especialmente si tenemos en cuenta el ritmo de años anteriores. Este supermercado es la tercera apertura de 2025 y la segunda en el Valle del Nalón en este mismo año, lo que demuestra nuestra apuesta por esta zona», destaca. Su construcción ha supuesto una inversión de 2,7 millones de euros.

Para celebrar la apertura, Masymas ofrecerá a sus clientes una promoción especial: un vale de 5 euros por cada 10€ euros de compra del 9 al 13 de diciembre. Para descontar con la tarjeta Club Masymas 5euros por cada 50euros de compra del 15 de diciembre 2025 al 10 de enero 2026. Con esta nueva apertura, supermercados Masymas sigue apostando por la cercanía, la calidad y la sostenibilidad, reafirmando su compromiso con los consumidores asturianos.