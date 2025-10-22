El área empresarial Talleres Santa Ana inicia su actividad con un supermercado

El área empresarial de los antiguos Talleres Santa Ana, ubicada en la localidad samartiniega de El Entrego, ya tiene lista su primera empresa, que espera ... comenzar a operar en las próximas semanas. Se trata de una mediana superficie de alimentación perteneciente a Supermercados Masymas (Hijos de Luis Rodríguez), que ofertará zona de aparcamiento para los clientes.

Su puesta en marcha ha supuesto una inversión aproximada de 2,7 millones de euros y la creación de veinte puestos de trabajo estables, para los que se ha estado llamando en los últimos meses a desempleados de esta comarca minera.

La nueva tienda que abrirá Masymas en El Entrego será la cuarta en esta comarca minera, tras las ya en funcionamiento en el concejo de Langreo, concretamente en los distritos de La Felguera y Riaño, y la que recientemente se instaló en Pola de Laviana.

Interés empresarial

Tras casi una década de trámites, Hunosa finalizó en la primavera de 2024 la urbanización de la primera parte de la fase inicial del parque empresarial, en virtud del convenio suscrito con el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio en 2016. Con ello facilitó el desembarco de la cadena alimentaria asturiana.

De esta fase quedarían aún por comercializar dos parcelas de unos 900 metros cuadrados en total, para las que ya hay proyectos interesados, aunque ninguno ha llegado aún a fraguarse. Se trata de parcelas en las que se deberán asentar iniciativas vinculadas al sector terciario y a las nuevas tecnologías, como recoge el plan presentado por la hullera para este espacio.

Las siguientes actuaciones se realizarán según se vayan materializando los proyectos, siempre que haya demanda. Así, Hunosa mantiene que, una vez vendido el 75% de la primera fase, se abordará la segunda, cuya superficie es de 7.566 metros cuadrados. Suelo pensado para acoger empresas de almacenaje y pequeñas industrias.

De nuevo sería necesario tener en marcha un 80% de los terrenos para concluir el plan, urbanizando la tercera y última fase, la de mayor superficie, con unos 22.996 metros cuadrados. Para ello, además, Hunosa deberá abandonar la actividad que aún mantiene de forma puntual en las viejas naves de los Talleres Santa Ana, y que, como consta en el plan de la hullera, en el mismo tendrán cabida proyectos industriales.