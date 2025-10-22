El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Últimos trabajos en el nuevo supermercado que abrirá en el área empresarial de talleres Santa Ana M. V.

El área empresarial Talleres Santa Ana inicia su actividad con un supermercado

La firma Masymas abrirá en semanas un espacio en el que se van a generar 20 empleos tras invertir 2,7 millones de euros

Marta Varela

El Entrego

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:09

Comenta

El área empresarial de los antiguos Talleres Santa Ana, ubicada en la localidad samartiniega de El Entrego, ya tiene lista su primera empresa, que espera ... comenzar a operar en las próximas semanas. Se trata de una mediana superficie de alimentación perteneciente a Supermercados Masymas (Hijos de Luis Rodríguez), que ofertará zona de aparcamiento para los clientes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

