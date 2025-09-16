El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Galería comercial del Femex en el polideportivo de Blimea M. V.

El comercio de San Martín del Rey Aurelio, satisfecho con el balance de la Femex

El alcalde José Ramón Martín Ardines avanzó que se tendrán en cuenta estas opiniones «para posibles mejoras de cara a próximas ediciones»

Marta Varela

Marta Varela

Blimea

Martes, 16 de septiembre 2025, 19:45

«Los comerciantes quedaron satisfechos en general con las ventas y el interés que su estand despertó en compradores y visitantes durante los tres días ... de la Feria de Muestras y Exposiciones de San Martín del Rey Aurelio (Femex). Es la primera impresión de una encuesta de valoración, cuyas conclusiones tendremos en cuenta para posibles mejoras de cara a próximas ediciones«, avanzó el alcalde, José Ramón Martín Ardines. La misma apreciación es compartida por el gremio de artesanos que igualmente ha realizado un buen balance general de la participación en la feria y su provecho.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La investigación del crimen del ganadero riosellano se centra en su entorno
  2. 2 Un conductor ebrio choca contra tres vehículos estacionados en Gijón
  3. 3 Muere un conductor tras un accidente entre dos coches en la A-8 en Valdés
  4. 4 Los dos acusados de la muerte de José Antonio Justel, antes de salir del pub de Gijón: «Te vamos a matar, primo, primo»
  5. 5 El mensaje de Leticia Sabater a un pueblo de Asturias: «Vamos a petarlo»
  6. 6 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  7. 7 Muere Robert Redford a los 89 años
  8. 8 El hartazgo de un gijonés: «Llevo 18 días sin cobrar la triple gemela del Hípico»
  9. 9

    La operación militar israelí convierte Gaza City en un infierno de encarnizados combates mientras la población huye aterrorizada
  10. 10

    Iván Cortina, ciclista asturiano del Movistar en La Vuelta: «Es triste que te tiren chinchetas a la cara»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El comercio de San Martín del Rey Aurelio, satisfecho con el balance de la Femex

El comercio de San Martín del Rey Aurelio, satisfecho con el balance de la Femex