El comercio de San Martín del Rey Aurelio, satisfecho con el balance de la Femex

«Los comerciantes quedaron satisfechos en general con las ventas y el interés que su estand despertó en compradores y visitantes durante los tres días ... de la Feria de Muestras y Exposiciones de San Martín del Rey Aurelio (Femex). Es la primera impresión de una encuesta de valoración, cuyas conclusiones tendremos en cuenta para posibles mejoras de cara a próximas ediciones«, avanzó el alcalde, José Ramón Martín Ardines. La misma apreciación es compartida por el gremio de artesanos que igualmente ha realizado un buen balance general de la participación en la feria y su provecho.

Noticia relacionada «El crecimiento poblacional traerá nuevas oportunidades empresariales en San Martín» En cuanto al resto de eventos que conformaron el programa de la Femex, la valoración del equipo de gobierno es «positiva». El aumento del número de actividades, su variedad, y la incorporación de nuevos espacios para difundir contenidos «dieron como resultando un notable interés por parte del público visitante». La carrera o el certamen ganadero, fueron dos de las citas «con mayor afluencia de público, muy repartido también en los diferentes actos culturales, deportivos y lúdicos que se celebraron», aseguró. El Consistorio ultima ahora la celebración de la IX Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural, organizada por la fundación El Huerto, que se celebrará del 3 al 5 de octubre en el Pozo Sotón, bajo el lema 'Renacimiento rural'. Durante tres días el Pozo Sotón será el epicentro de la nueva ruralidad: expositores, mesas redondas, diálogos, el Ágora, el concurso El Hueco Starter y muchas otras actividades.

