El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La galería comercial de la Femex en el polideportivo de Blimea M. V.

«El crecimiento poblacional traerá nuevas oportunidades empresariales en San Martín»

El blimeíno parque de El Florán acoge la zona comercial de la Femex con cuarenta expositores gran parte del concejo

Marta Varela

Blimea

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:38

La galería comercial de la Feria de Muestras y Exposiciones de San Martín del Rey Aurelio (Femex) abrió este viernes sus puertas al público ... en el polideportivo de El Florán en Blimea. Una cita que este año ha cambiado de fecha, retrasándola una semana con el objetivo de captar más visitantes. La oferta es de 40 expositores entre comercios, entidades públicas y privadas y asociaciones, que ofrecerán sus mejores productos y servicios durante todo el fin de semana. Este año se destaca una alta participación de los comerciales del municipio. Alimentación, moda, calzado, complementos, detalles, maquinaria agrícola, menaje y muebles o automoción son algunos de los sectores representados. La feria se podrá visitar en horario de mañana y tarde. Para animar las visitas, un tren turístico desplazará de manera gratuita a la feria a vecinos y visitantes desde Blimea, Sotrondio y El Entrego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  2. 2 Crimen en Asturias: muere un hombre tras recibir una paliza a las puertas de su casa en Ribadesella
  3. 3 Toca el segundo premio de la Lotería Nacional en Asturias
  4. 4 Se busca a una joven desaparecida en Oviedo hace 20 días
  5. 5

    La «confusa» señal que Vox pide retirar en dos rotondas de Gijón
  6. 6 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra en la cabeza
  7. 7 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  8. 8

    La Fiscalía pide medidas de apoyo jurídico a Villa por el deterioro de su salud
  9. 9

    Una gijonesa atrapada en los disturbios de Nepal: «No sabemos qué va a pasar, queremos volver a España»
  10. 10

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «El crecimiento poblacional traerá nuevas oportunidades empresariales en San Martín»

«El crecimiento poblacional traerá nuevas oportunidades empresariales en San Martín»