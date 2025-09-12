«El crecimiento poblacional traerá nuevas oportunidades empresariales en San Martín»

La galería comercial de la Feria de Muestras y Exposiciones de San Martín del Rey Aurelio (Femex) abrió este viernes sus puertas al público ... en el polideportivo de El Florán en Blimea. Una cita que este año ha cambiado de fecha, retrasándola una semana con el objetivo de captar más visitantes. La oferta es de 40 expositores entre comercios, entidades públicas y privadas y asociaciones, que ofrecerán sus mejores productos y servicios durante todo el fin de semana. Este año se destaca una alta participación de los comerciales del municipio. Alimentación, moda, calzado, complementos, detalles, maquinaria agrícola, menaje y muebles o automoción son algunos de los sectores representados. La feria se podrá visitar en horario de mañana y tarde. Para animar las visitas, un tren turístico desplazará de manera gratuita a la feria a vecinos y visitantes desde Blimea, Sotrondio y El Entrego.

La feria de artesanía, en su tercera edición, es otro de los atractivos de la Femex. Una veintena de artesanos, procedentes de diferentes concejos, se instalarán en el parque de El Florán y ofrecerán sus mejores productos hechos a mano.

El cambio de fecha mantiene en vilo a gran parte de los expositores, que temen que «al no coincidir con un puente festivo se pueda restar ventas y público». Mientras tanto, desde las instituciones la visión es diferente. José Ramón Martín Ardines, alcalde de San Martín del Rey Aurelio, apuntó que «las expectativas son mejorar respecto al año anterior. Hay gran optimismo» y explicó que el cambio de fecha se hizo atendiendo a la petición de algunos comerciantes.

Por su parte, Sonia Fernández, directora del área de asesoramiento empresarial de la Cámara de Comercio, pone el énfasis en el crecimiento poblacional que está registrando el concejo de San Martín, y fue tajante al apuntar que «van a surgir nuevas oportunidades empresariales para jóvenes y emprendedores».