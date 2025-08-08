El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde, segundo por la derecha, en la presentación de la Femex. E. C.

La feria de muestras de San Martín abrirá el 9 de septiembre y tendrá 35 expositores

«Será el gran escaparate del comercio local, vestida la cita con variedad de actos culturales, deportivos y lúdicos», afirma el alcalde

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Sotrondio

Viernes, 8 de agosto 2025, 19:30

El alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, presentó este viernes la 33 Feria de Muestras y Exposiciones, Femex, que ... se celebrará del 9 al 14 de septiembre, en el parque de El Florán, «como un gran escaparate del comercio local vestido con variedad de actos culturales, deportivos y lúdicos que se desarrollarán a lo largo de la semana».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El juez falla a favor de doce compradores que rechazan pagar un plus por sus pisos a Avintia en la zona de El Rinconín, en Gijón
  2. 2

    Lasha Odisharia es el elegido para reforzar el ataque del Sporting de Gijón
  3. 3 Localizan un nido de avispa asiática en una fachada de un edificio de Gijón
  4. 4 Asturias se prepara para lo peor de la ola de calor, con el termómetro cerca de los 40 grados
  5. 5 Primeras restricciones al consumo de agua por la escasez de lluvia en Asturias
  6. 6

    Contrueces cobrará por primera vez entrada: «Era cerrar el prao o no celebrar las fiestas»
  7. 7 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, ingresado tras un intento de suicidio
  8. 8 Susto en Villaviciosa por un accidente entre una moto y un coche
  9. 9 Herido grave el conductor de una furgoneta tras chocar contra un camión en Cangas del Narcea
  10. 10 Una conductora que viajaba con tres menores choca contra cuatro vehículos aparcados en Avilés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La feria de muestras de San Martín abrirá el 9 de septiembre y tendrá 35 expositores

La feria de muestras de San Martín abrirá el 9 de septiembre y tendrá 35 expositores