La feria de muestras de San Martín abrirá el 9 de septiembre y tendrá 35 expositores

El alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, presentó este viernes la 33 Feria de Muestras y Exposiciones, Femex, que ... se celebrará del 9 al 14 de septiembre, en el parque de El Florán, «como un gran escaparate del comercio local vestido con variedad de actos culturales, deportivos y lúdicos que se desarrollarán a lo largo de la semana».

Así, el regidor, acompañado de miembros del equipo de gobierno, indicó que la Femex abrirá sus puertas en una nueva edición «para impulsar el comercio local, pilar fundamental de la economía del concejo que, desde hace unos meses, ha experimentado un empuje con la constitución de la nueva agrupación, integrada en la Unión de Comerciantes de Asturias, y que dispone, además, de un recurso digital como es el portal digital de la feria para promocionarse como colectivo».

Si bien la programación de la feria comenzará el martes 9, el evento comercial se celebrará los días 12, 13 y 14 de septiembre, en el polideportivo de Blimea y anexos, con participación de 35 expositores, con representación de diferentes sectores comerciales como alimentación, moda, calzado, complementos, menaje del hogar o muebles, a los que se reincorpora el automóvil. Los participantes son mayoritariamente del concejo, y entre los stands se incluyen también los institucionales de entidades como Cogersa, Cadasa, Hunosa, Turismo Asturias y el Servicio Público de Empleo.

La inauguración será el martes 9, a las 13 horas, en el Aula Cultural Onofre Rojo, en Sotrondio.