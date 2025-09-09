El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La antigua casa de correos de Ujo antes de ser rehabilitada, en 2022 J. M. Pardo

Finaliza la rehabilitación del nuevo local social de Ujo

Tras una inversión de algo más de 375.000 euros, el edificio de la antigua casa de correos cuenta con mejoras en accesibilidad y ahorro energético

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Ujo

Martes, 9 de septiembre 2025, 21:09

Las obras de rehabilitación de la antigua casa de correos de Ujo, en Mieres, han terminado. Los trabajos, desarrollados a través del área ... de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento, pretendían poner en valor el viejo edificio para que fuera de uso local de asociaciones, explicó la edil responsable, Marta Jiménez.

