Finaliza la rehabilitación del nuevo local social de Ujo

Las obras de rehabilitación de la antigua casa de correos de Ujo, en Mieres, han terminado. Los trabajos, desarrollados a través del área ... de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento, pretendían poner en valor el viejo edificio para que fuera de uso local de asociaciones, explicó la edil responsable, Marta Jiménez.

Se actuó en todo el inmueble, en el semisótano y las dos plantas superiores. Entró también dentro de la rehabilitación la envolvente, pues debido a su mal estado necesitaba una intervención.

Los principales trabajos se centraron en mejorar tanto la accesibilidad como el ahorro energético. Se renovó la instalación eléctrica y el alumbrado del equipamiento con tecnología LED, sensores de presencia y un sistema de telegestión en remoto. La instalación también incluyó un sistema de energía solar en la cubierta (dos placas) y la mejora del aislamiento térmico de la fachada.

Noticia relacionada La antigua casa de correos de Ujo se convertirá en un local para las asociaciones

Como resultado, ahora se dispone de un espacio que actuará como sede del movimiento social de la localidad, el objetivo que buscaba este proyecto de obra municipal. Se convertirá, dijo Jiménez, en un «lugar de encuentro para los vecinos donde se puedan realizar talleres y actividades que dinamicen la zona, aumentando la oferta social, cultural y de ocio».

Este proyecto es el resultado del desarrollo de iniciativas en el ámbito de la recuperación de espacios y promoción de la participación ciudadana, «eje fundamental», subrayó la edil, del actual equipo de gobierno (IU).

Por ello, añadió, «se decidió en su día» presentar este proyecto a la convocatoria de subvenciones de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para zonas afectadas por la transición energética.

Finalmente, la propuesta recibió «luz verde» y se pudo contar con algo más de 375.000 euros para financiar todas las obras.