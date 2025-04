Langreo se une, salvo el PSOE, para pedir la urbanización del soterramiento

El soterramiento del corsé ferroviario del centro de Langreo es cosa de todos los langreanos. Al menos así se desprende de las últimas movilizaciones ... realizadas para exigir al Principado que culmine el proyecto urbanizando los terrenos liberados. Once años lleva la plataforma vecinal reclamando que se finalice el proyecto y junto a ellos se han ido alineando en las últimas semanas todos los partidos políticos con representación municipal, salvo los socialistas, y el amplio movimiento asociativo del concejo.

La petición no es nueva. «Llevamos desde 2014 reclamando lo mismo: que se termine», clama el portavoz vecinal, Xuacu de Hoyos, que recordaba que los trabajos se iniciaron en 2009 y que su fin será cuando «se urbanice todo, se reparen las calles y carreteras dañadas y haya un plan especial en el barrio de El Puente». Mientras no se cumplan estas exigencias, los vecinos tienen claro que continuarán en la calle y barajan ya otras medidas de protesta, entre las que no se descarta un encierro o acciones «más duras». Si bien primero abren una puerta a llegar a acuerdos y lograr soluciones entre todas las fuerzas políticas, sociales y sindicales

En estos once años de reclamaciones y exigencias, De Hoyos reconoce que «nos han engañado desde distintos gobiernos, no han hecho nada para mejorar el barrio de El Puente, que es el que más ha sufrido y más se ha deteriorado». Esta es una de las principales reclamaciones vecinales, ya que temen que no se vaya actuar en este espacio.

El alcalde de Langreo, Roberto García, acudió este jueves a apoyar a los vecinos en su acción de protesta reivindicativa. El regidor manifestó que «después de 16 años de trabajos consideramos que se debe poner fin al proyecto de una vez». Aclaró que «estamos pendientes de que comience la obra de urbanización», que podría hacerse en aquellos espacios donde el proyecto inicial no vaya a ser modificado. Remarcó además que «esperamos ansiosos que se comience de una vez con el plan especial del barrio de El Puente y con la urbanización». Reconoce el primer edil langreano el hartazgo de los vecinos ya que «llevan muchos años sufriendo las consecuencias de estas obras, y muchos años con una carretera dañada, en la que no se ha tapado un bache en dieciséis años».

El regidor destacó la importancia de que el próximo 12 de mayo se cumplan los plazos y los trenes comiencen a circular en la zona soterrada, recuperando así el tráfico ferroviario en la línea Gijón-Pola de Laviana. Para ello este viernes está programado un simulacro de emergencia en dicha zona soterrada.