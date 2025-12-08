Los Pimientos Rellenos, de carne y de bonito, llenan los restaurantes de Blimea La sidrería San Mamés se impone en el concurso para profesionales de elaboración de este típico plato

Marta Varela Blimea Lunes, 8 de diciembre 2025, 18:24

San Martín del Rey Aurelio da por finalizadas sus jornadas gastronómicas con la cita blimeína de los Pimientos Rellenos. Ponen así el broche a un mes gastronómico que fue precedido por la celebración de les cebolles rellenes y anteriormente de los nabos: las tres fiestas en conjunto reivindican la tradición de la cocina asturiana en el calendario gastronómico de la región.

Durante todo el puente festivo, los cinco restaurantes de la localidad de Blimea, y alrededores festejaron unas jornadas gastronómicas, declaradas de Interés Turístico Regional, con más de cuarenta años de tradición. La oferta culinaria, que llenó todos los restaurantes, se amenizó con un amplio programa de actividades organizado por la sociedad de festejos Nuestra Señora de las Nieves. Entre actuaciones musicales, mercadillo, teatro y juegos para niños el concurso de pimientos tiene gran aceptación. En esta ocasión la sidrería-restaurante San Mamés se alzó con el triunfo en la categoría profesional. A los mandos de la cocina está Ionela M., que aseguró que «los hacemos cada año con el mismo cariño, elegimos los mejores pimientos y guisamos la carne y el bonito sin prisas para captar todo el sabor». Este año han sabido dar con la clave para agradar al paladar del jurado profesional, que los consideró los mejores.

El relleno tradicional es de carne o de bonito, oferta que mantienen los restaurantes en sus menús sirviendo una ración compuesta por un pimiento relleno de cada una de las opciones. Pero ya en carta se pueden pedir pimientos rellenos de picadillo, de marisco y hasta de carrilleras.