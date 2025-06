PP y Foro llevan a la Junta General su rechazo a la retirada del muro del Nalón en La Chalana «Este proyecto de regeneración ecológica no analiza los riesgos de inundación que se generarían», afirma Luis Venta en Laviana

E. C.

Alejandro Fuente Laviana Martes, 3 de junio 2025, 00:09 Comenta Compartir

Partido Popular y Foro anunciaron este lunes una proposición no de ley conjunta sobre el futuro de La Chalana, en Laviana. El diputado ... popular Luis Venta señaló que «Adrián Barbón debe exigir a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico la retirada del proyecto que contempla la demolición del muro de protección«, junto al Nalón; y añadió que «el plan de regeneración ecológica de los márgenes en esta zona que quiere ejecutar la Confederación, consensuado con el Gobierno del Principado y con el Ayuntamiento, no analiza los riesgos de inundación que se generarían al retirar el muro. Se trata de un proyecto de mejora estética, y no de uno de protección frente a inundaciones».

«El presidente del Principado no puede esconderse, como viene siendo habitual ante los problemas de los asturianos; en el próximo pleno de la Junta General tendrá que decidir con su voto si está o no a favor de mantener la seguridad de los lavianeses apoyando que no se retire el muro», subrayó Venta. Según indicó el parlamentario del PP, el proyecto ha generado una gran preocupación entre los vecinos de Laviana, con miles de firmas que se oponen a demoler un muro con más de 65 años de antigüedad, lo que dejaría desprotegidas frente a posibles inundaciones a las zonas residenciales bajas de esta villa. «La Confederación Hidrográfica del Cantábrico, junto al Ayuntamiento de Laviana y al Gobierno del Principado se han apropiado y adulterado un proyecto que era de los vecinos y cuyo objetivo era recuperar la zona de baños y adecuar el entorno degradado, con un coste mínimo. Sin embargo, ha pasado a ser un gasto de casi dos millones de euros, sin playa fluvial y con la demolición de un muro que protege de las inundaciones a Laviana, con el único objetivo de justificar una ayuda de Europa«, denunció Venta. «El Gobierno de Asturias ha consensuado este proyecto de derribo del muro con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico a espaldas de los vecinos. Deben rectificar y que el propio Barbón exija en primera persona la paralización de un proyecto que pone en riesgo la seguridad de muchos de sus vecinos», concluyó Venta, acompañado del diputado de Foro, Adrián Pumares.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión