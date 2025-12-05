Los autobuses de Mieres seguirán con el mismo precio del billete en 2026 Emutsa lleva 14 años con los precios congelados. El presupuesto para el año que viene es de 2,4 millones

Marta Varela Mieres Viernes, 5 de diciembre 2025

El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Transportes de Mieres (Emutsa) ha aprobado el documento de previsión de gastos e ingresos de la ... empresa para el año 2026, la herramienta presupuestaria para las entidades mercantiles del sector público. Así, Emutsa volverá a congelar, por décimo cuarto año consecutivo sus tarifas, lo que supone no subir el precio del billete en la empresa desde el año 2012, siempre con el objetivo de promover el transporte público y garantizar el acceso a este importante servicio. Esto supone un importante esfuerzo para un Ayuntamiento como el de Mieres, que es, junto a Gijón --que nos multiplica en población y presupuesto-- el único Ayuntamiento asturiano con empresa municipal de transportes. Además, cabe destacar que durante este periodo se han afrontado importantes escaladas del precio del combustible y los suministros sin que estos incrementos se hayan repercutido en el precio de los billetes. Emutsa contará con un presupuesto previsto de 2.453.000 euros para el año 2026, con una aportación municipal de 1,3 millones de euros en el marco del compromiso del Ayuntamiento con el transporte público como servicio estratégico tanto desde el punto de vista de la cohesión territorial como de la movilidad sostenible.

En este sentido, en los últimos seis años se han adquirido diez nuevos autobuses para renovar la flota y hacerla más eficiente. «Nuestra prioridad es seguir manteniendo la gestión solvente de Emutsa porque garantizar el transporte público en un concejo como Mieres es clave y en esa línea trabajamos desde el rigor y la seriedad», señaló la concejala responsable del área de Desarrollo Urbano Sostenible, Marta Jiménez, que recordó que Emutsa está incrementando en los últimos años el número de viajeros y viajeras y que el objetivo es siempre «seguir ofreciendo el mejor servicio posible a la ciudadanía».

Mieres