Autobuses de Emutsa delante del Ayuntamiento de Mieres E. C.

Los autobuses de Mieres seguirán con el mismo precio del billete en 2026

Emutsa lleva 14 años con los precios congelados. El presupuesto para el año que viene es de 2,4 millones

Marta Varela

Mieres

Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:33

El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Transportes de Mieres (Emutsa) ha aprobado el documento de previsión de gastos e ingresos de la ... empresa para el año 2026, la herramienta presupuestaria para las entidades mercantiles del sector público. Así, Emutsa volverá a congelar, por décimo cuarto año consecutivo sus tarifas, lo que supone no subir el precio del billete en la empresa desde el año 2012, siempre con el objetivo de promover el transporte público y garantizar el acceso a este importante servicio. Esto supone un importante esfuerzo para un Ayuntamiento como el de Mieres, que es, junto a Gijón --que nos multiplica en población y presupuesto-- el único Ayuntamiento asturiano con empresa municipal de transportes. Además, cabe destacar que durante este periodo se han afrontado importantes escaladas del precio del combustible y los suministros sin que estos incrementos se hayan repercutido en el precio de los billetes. Emutsa contará con un presupuesto previsto de 2.453.000 euros para el año 2026, con una aportación municipal de 1,3 millones de euros en el marco del compromiso del Ayuntamiento con el transporte público como servicio estratégico tanto desde el punto de vista de la cohesión territorial como de la movilidad sostenible.

