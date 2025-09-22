El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pelayo Barcia, presidente de EMTUSA, en la plaza Mayor de Gijón. J. M. Pardo

Emtusa aprueba una ampliación de capital de 2 millones y contratará en 2026 a 36 personas

El consejo de administración de la empresa aprueba un presupuesto de más de 30 millones de euros

E. C.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 21:18

El consejo de administración de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (EMTUSA) cumplió ayer el trámite de aprobar su presupuesto de ingresos y gastos para 2026, que como estaba previsto será de 30.869.200 euros, de los que 16,4 millones son transferencia del Ayuntamiento en concepto de subvención por la prestación del servicio de transporte público, la misma cantidad que en 2025. Si bien este año la cantidad municipal incluye una transferencia de capital de 618.000 euros para la compra de los tres microbuses que empezarán a circular en los próximos meses.

El consejo de administración aprobó también una ampliación de capital de dos millones de euros con el objetivo de reducir la deuda de la empresa. Por otro lado, la previsión de gasto de personal de EMTUSA para 2026 quedó fijado en 21,4 millones de euros, de los que 5,7 serán destinados a la Seguridad Social. La previsión es ampliar la plantilla en 2026 con 36 nuevos trabajadores, de los que 26 serán conductores. Se crearán dos nuevos puestos, uno de responsable de compras y otro de técnico informático. También está previsto la contratación de un asistente de dirección, un responsable de almacén, un responsable de instalaciones, dos jefes de quipos, dos oficiales de primera electromecánicos y un oficial de segunda chapista.

Las cuentan aprobadas ayer prevén una partida destinada a inversiones de 6,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 15% respecto a este año. Incluye la compra de diez nuevos vehículos, entre los que se encuentran cinco autobuses rígidos eléctricos (3,05 millones) y cinco autobuses articulados híbridos (2,4 millones). EMTUSA también destinará 609.500 euros al préstamo para la adquisición de las cocheras.

