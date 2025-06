El Principado negocia con el Imserso la cesión del Credine de Langreo

«El Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) tiene por escrito una propuesta concreta que le hemos realizado las consejerías de Salud y de ... Derechos Sociales y Bienestar, para una cesión del uso del Credine, para que el Principado pueda hacerlo funcionar al cien por cien». Así lo aseguró en la Junta General del Principado Marta del Arco. La consejera de Derechos Sociales y Bienestar aseguró que «la próxima semana habrá una reunión para hacer el cronograma y que ese centro sea el referente que todos queremos».

El anuncio es una vuelta de tuerca más a un proyecto que vive su particular 'día de la marmota'. Diseñado en 2009, prevista su apertura para 2012 con el nombre de Stephen Hawking, el físico británico cuya figura en silla de ruedas puso el foco mundial en la enfermedad degenerativa que sufría, la ELA, la realidad fue muy distinta. Las obras no concluyeron hasta 2017. Estuvo sin utilizar hasta marzo de 2020, cuando al pandemia de la covid obligó a buscar dispositivos donde ingresar a los enfermos. Tras un año como residencia covid, cerró y no fue hasta 2022 cuando abrió sus puertas como centro de día para personas con problemas neurológicos. Una inversión superior a los 16 millones que por no tener, no tiene ni el nombre del astrofísico. Se ha quedado en Credine.

Una historia que Adrián Pumares le recordó a Marta del Arco. Fue la pregunta del diputado de Foro la que generó la respuesta-anuncio de la consejera. Pumares reclamó una hoja de ruta inmediata «que permita un plan de actuación serio para acabar con su infrautilización tras una inversión de 16 millones». En su opinión, el estado del centro se debe a «falta de compromiso, parálisis e inacción de las administraciones con un centro que debería ser referencia nacional«, por lo que considera «una vergüenza que siga infrautilizado como centro de día y sumido en la incertidumbre mientras hay tantas familias esperando».