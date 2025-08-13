La Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Sekuens licita la ampliación del Centro TIC de El Entrego, en San Martín del Rey Aurelio. ... El proyecto cuenta con un presupuesto reducido de 1,7 millones de euros –frente a los 10,4 previstos inicialmente– y un plazo de ejecución de seis meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 1 de septiembre.

La inversión del proyecto adaptado se distribuirá en dos anualidades: 634.177 euros este año y 1.093.702 en 2026. Esta actuación forma parte de la estrategia del Principado para aprovechar los fondos europeos y modernizar infraestructuras, con el objetivo de atraer proyectos de alto valor añadido. Así lo ha destacado el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez.

El diseño del nuevo edificio «se ha adaptado para garantizar la viabilidad del proyecto y cumplir los plazos previstos». Así, tendrá una superficie construida de 1.284 metros cuadrados, distribuida en planta baja y primera planta, y se ajusta a las condiciones actuales de la parcela, sin afectar a los taludes que la delimitan al norte y al sur.

Según la memoria del proyecto, se trata de un edificio funcional y flexible, con espacios interiores polivalentes que permiten su adaptación a distintas actividades. Esto facilitará que los usuarios finales puedan adecuarlo según sus necesidades para dar prioridad a usos productivos. La planta baja albergará dos grandes salas destinadas al almacenamiento de aparatos electrónicos. Estos espacios serán divisibles y contarán con doble altura, lo que permitirá instalar equipamientos pesados o voluminosos. En la planta alta se ubicarán las áreas administrativas y un laboratorio.

Esta ampliación dotará de nuevos espacios al Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN).