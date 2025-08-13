El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El consejero de Ciencia, Borja Sánchez (centro), con el alcalde de San Martín, José Ramón Martín Ardines (a la derecha), en una visita reciente al centro TIC. E. C.

Sekuens licita la ampliación del centro TIC de El Entrego

La inversión actual se reduce a los 1,7 millones de euros, frente a los 10,2 previstos de forma inicial

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

El Entrego

Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:23

La Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Sekuens licita la ampliación del Centro TIC de El Entrego, en San Martín del Rey Aurelio. ... El proyecto cuenta con un presupuesto reducido de 1,7 millones de euros –frente a los 10,4 previstos inicialmente– y un plazo de ejecución de seis meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 1 de septiembre.

