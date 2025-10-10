El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Parte del ganado a concurso en el recinto ferial lenense. E. C.

Suspendida la primera subasta de reses en Les Feries de Lena ante la falta de pujadores

El evento ganadero está enmarcado en la festividad de Les Feries que continuará a lo largo de todo el fin de semana

Marta Varela

Pola de Lena

Viernes, 10 de octubre 2025, 19:39

282 animales, 47 más que en la edición anterior del 48 Concurso lenense Puerta d'Asturies, y 55 ganadería una decena a mayores, son los ... números que confirman el peso de la ganadería, en este caso de bovino, en el concejo de Lena. Un evento enmarcado en la festividad de Les Feries que continuará a lo largo de todo el fin de semana.

