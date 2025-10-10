Suspendida la primera subasta de reses en Les Feries de Lena ante la falta de pujadores

282 animales, 47 más que en la edición anterior del 48 Concurso lenense Puerta d'Asturies, y 55 ganadería una decena a mayores, son los ... números que confirman el peso de la ganadería, en este caso de bovino, en el concejo de Lena. Un evento enmarcado en la festividad de Les Feries que continuará a lo largo de todo el fin de semana.

Los ganaderos se mostraron satisfechos con el cambio de ordenación del mercado, ya que el numeroso público asistente, pudo apreciar mejor las reses que entraban en concurso. El Consistorio reparte 7.000 euros en premios.

Manuel Espina, concejal de Ganadería lenense, felicitó a los ganaderos por la gran calidad del ganado expuesto y explicó que este año «realizamos una cena de confraternización con los ganaderos, gracias a IPG ternera asturiana que donó la carne para la caldereta, que sirve para intercambiar opiniones y poder mejorar». Una jornada en la que no pudo celebrarse lo que iba a ser la primera subasta local de cinco reses, cuyo precio de salida oscilaba entre los 1,600 euros de Bonita, y los 2.100 de Romero, debido a que sólo dos pujadores se presentaron, cuando las bases indicaban que se requerían al menos tres. La actividad ganadera continuará este sábado con la tradicional Feria de Ganado del Rosario,