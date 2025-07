Los vecinos de El Puente dudan de la puesta en marcha de un plan de mejora

Marta Varela Langreo Lunes, 7 de julio 2025, 21:12 Comenta Compartir

El plan de mejora del barrio de El Puente, en Langreo, sigue en el aire, y no convence a los vecinos. El mayor ... problema que ven a las promesas del Principado es que «todo va supeditado a los presupuestos regionales a partir del año que viene, para crear una reserva regional de vivienda para la parte de dónde se quitaron las vías». Esta es una de las conclusiones que los miembros de la Plataforma por el soterramiento de Langreo han extraído de una reunión mantenida este lunes con el director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro. «Salgo decepcionado. Los derribos dependen de que los millones salgan por algún sitio. Pero la zona más escabrosa donde las casas se están viniendo abajo y que parece el Bronx, eso no se toca», afirmó Julio Fueyo, alcalde de barrio de El Puente. La mejora de la zona deteriorada depende de que se haga un cambio en el Plan General de Ordenación Urbana, algo que no entienden los vecinos ya que «no se explicó en la reunión que se realizó hace unos días en La Felguera».

Noticias relacionadas «Inaugurar sólo un túnel después de 16 años es un insulto a los langreanos» Zonas verdes, accesos e inversión pública: las claves para rescatar de la «marginalidad» a El Puente Ante la incertidumbre vecinal, desde la Consejería esboza el posible plan que seguirán para poner en marcha el PERI. «Lo que tenemos es una planificación para poder intervenir a un corto-medio plazo, siendo realistas. Este año trabajaremos en la reserva regional de suelo. Luego, necesitamos recursos para hacer algunas expropiaciones en el año 2026 que nos permitan poder seguir promocionando la construcción de vivienda pública en 2027», adelantó Delia Campomanes. Sin duda la mayor decepción para vecinos y Plataforma es que no hayan comenzado las anunciadas obras de urbanización de los terrenos liberados por el soterramiento de Langreo, previstas para finales de junio. «No vemos ningún movimiento y las promesas se incumplen de forma repetida desde hace más de una década. Ahora dicen que hay una modificación al proyecto», apuntaba el portavoz vecinal Xuacu de Hoyos. Por el momento se desconoce cuando el Principado va a continuar con el plan de urbanización de la zona que presenta un estado de abandono notable. «Los vecinos decidirán que hacer. La Consejería actuará en los terrenos liberados y luego tendremos que llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento para que por lo menos adecente le ruines que existen ahora en El puente», sentenció de Hoyos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Langreo