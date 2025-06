Zonas verdes, accesos e inversión pública: las claves para rescatar de la «marginalidad» a El Puente

El felguerino barrio de El Puente camina hacia un futuro que lo rescate de la actual «marginación social», en la que aseguran los vecinos « ... nos han enterrado las obras del soterramiento y la total falta de voluntad política para mejorar el día a día».

Casas en ruina, asaltos a edificios, venta habitual de droga, peleas, suciedad en calles y en los accesos es la imagen actual que aporta un barrio que se encuentra a tan solo pocos metros del centro urbano de Langreo. El portavoz vecinal, Julio Fueyo, explica la situación desde su ventana. «Miras todo de frente y ves el Langreo moderno al que aspiramos. Está ahí, casi lo tocamos, pero si miramos hacia abajo, a nuestro barrio, vemos suciedad, tejados hundidos y maleza altísima. Y eso nos lleva desesperando desde hace más de una década».

Su idea de un barrio moderno no es nueva. «En 2021 incluyeron en el convenio firmado entre Adif, Principado y Ayuntamiento de Langreo un plan especial para mejorar el barrio. No pedimos más, pero tampoco nos vamos a conformar con menos», sostiene el líder vecinal.

Tres son los aspectos clave, según estos vecinos. El primero apunta a que la parcela ubicada entre el barrio y Langreo Centro, por donde pasaban las vías del tres y ahora utilizada como especial de almacén al aire libre «se destine a zonas verdes para el disfrute de los langreanos». Nada se sabe en concreto, pero temen que «quieran construir pisos y encajonar al barrio, dejarnos aislados y sin futuro».

El segundo aspecto por el que estos vecinos van a luchar es por una reordenación y mejora urbanística desde el propio Principado. «Nunca se habló de dejarlo en manos privadas. Las administraciones nos abandonaron a la marginación y ahora deben rescatarnos». Además, los propios vecinos reconocen que «tal y como está toda la zona ahora nadie va a querer invertir aquí necesitamos ser atractivos para que lleguen las inversiones». En este sentido, Fueyo vuelve a remarcar: «Por eso la zona verde delante del barrio es tan importante para nuestro futuro». La tercera parte del convenio hablaba de algo esencial: mejorar los accesos al barrio, que el paso de camiones y maquinaria pesada durante los dieciséis años que ha durado el soterramiento langreano han dañado.

No olvidan tampoco los vecinos la necesidad de articular actuaciones que devuelvan al barrio a la tranquilidad. En este sentido, Fueyo explica que «las fuerzas de seguridad son conocedoras de que en la zona alta del barrio se vende droga y que no en pocas ocasiones se ocupan casas vacías». «No puede seguir así» remarcaba enfadado. «Esta situación nos preocupa mucho porque lleva a peleas pero también nos resta vecinos, hay gente mayor que se va del barrio por miedo, y las familias con niños no quieren vivir en un sitio así». «Es imprescindible un cambio».

Propuesta de IU

Los vecinos esperan ansiosos que Izquierda Unida concrete sus planes para el barrio. Hasta ahora, tan sólo se conoce lo afirmado por el consejero Ovidio Zapico en sede parlamentaria, adelantado por El COMERCIO, y que se centrarán en limpiar y ordenar urbanísticamente junto a iniciativas privadas.

Como indicó el consejero los primeros trabajos, ya en marcha, pasan por firmar un convenio con el Ayuntamiento de Langreo, y valorar posibles terrenos a expropiar, con el fin de poder llegar a una actuación urbanística razonable, para garantizar una intervención pública más intensa, que sea compatible con un modelo de edificaciones unifamiliar, de baja densidad». La idea es que las actuaciones sean «realistas y se puedan realizar intervenciones de limpieza derribo y reurbanización a corto plazo, de manera inminente».

En la tarde de este martes los vecinos acudirán a escuchar al director general de Ordenación del Territorio del Principado, Ignacio Ruiz Latierro, que invitado por IU Langreo explicará la situación del planeamiento urbanístico para el barrio de El Puente.