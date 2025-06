«Inaugurar sólo un túnel después de 16 años es un insulto a los langreanos»

Los trenes de la línea Gijón-Laviana volverán a circular a partir del lunes 9 de junio, utilizando por primera vez el túnel del soterramiento ... de Langreo. Un día antes, habrá un viaje inaugural al que Adif ha invitado a instituciones y políticos.

La invitación ha sido cursada a varios entidades entre ellos los grupos políticos del Ayuntamiento de Langreo. El Partido Popular, en la oposición, ha declinado asistir. Su portavoz, María Antonia García, explicaba que «no vamos a acudir porque entendemos que es una inauguración a tercios, no se inaugura el proyecto del soterramiento, sólo el túnel y dos estaciones, y eso después de 16 años de trabajos es un insulto para los langreanos».

Los tres concejales no adscritos también rechazaban dicha invitación, explicando que «entendemos que después de tantos años de retrasos y a falta del plan del barrio de El Puente y de la urbanización de la zona afectada, no hay nada que inaugurar porque el proyecto no está acabado de forma completa».

En esta misma línea, la unión comarcal de Comisiones Obreras del Nalón reflexionaba sobre el restablecimiento el lunes, «tras los viajes inaugurales de prueba del día antes», de la circulación ferroviaria en la línea Gijón-Laviana. En este sentido apuntan que «después de 16 años acumulando retrasos, ¿de verdad estamos para inauguraciones triunfales?».

«Sabemos que el tren es una herramienta clave para mejorar la movilidad, el empleo y la cohesión social, y es necesario que esta línea sea una realidad accesible, eficiente y con horarios adecuados», indicaron, insistiendo «en la necesidad de una inversión real y la adquisición de los nuevos trenes que hagan la línea ágil y práctica, que atienda como corresponde a las necesidades de la ciudadanía, y para que resulte viable dejar el coche en casa y potenciar un transporte público sostenible y de calidad». Por otra parte, «es urgente la reparación de los terrenos afectados por el soterramiento, que nos ha dejado una enorme cicatriz en el municipio langreano, así como la rehabilitación del barrio de El Puente».

Ante esta situación CC OO exige «a las autoridades competentes que prioricen este proyecto y asignen los recursos necesarios para su ejecución». «No podemos permitir que la falta de inversión en infraestructuras frene el desarrollo económico y social de nuestra comarca», añade.