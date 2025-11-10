ELCOMERCIO-LA VOZ organiza en Avilés una jornada sobre la soledad no deseada La sesión tendrálugar mañanamartes a partir delas diez de la mañana

El envejecimiento de la población y la soledad no deseada son dos de los grandes retos de la sociedad actual, y para combatir el segundo el Principado acaba de diseñar una estrategia que presentará mañana martes en Avilés el responsable del Observatorio Asturiano de Servicios Sociales, Íñigo José Asensio, en una jornada organizada por El COMERCIO-LAVOZDEAVILÉS.

EL PROGRAMA 10h Saludo e intervención de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco.

10h15 Presentación de la Estrategia de Soledad no deseada del Principado, con Íñigo José Asensio, responsable del Observatorio Asturiano de Servicios Sociales.

10h30 Mesa redonda con Trinidad Suárez (programa Rompiendo distancias), Nerea Monroy (gerente del ERA), Paula Fernández (catedrática de Psicología) y Erika Durán (Foro joven).

La sesión dará comienzo a las diez de la mañana en el hotel Palacio de Avilés, en la plaza de España, con un saludo y la intervención de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco. A continuación tendrá lugar la presentación de la estrategia para terminar con una mesa redonda. En ella participarán Trinidad Suárez, responsable del programa Rompiendo Distancias; Nerea Monroy, gerente del ERAy coordinadora del programa Cuidar acompañando; Paula Fernández, catedrática de Psicología de la Universidad de Oviedo, y Erika Durán, miembro de Foro Joven.

La estrategia regional se basa en tres ejes: la detección y el conocimiento del problema, la sensibilización, prevención e intervención, y la innovación y el trabajo en red, aspectos que Asensio se encargará de detallar.

El objetivo es afrontar el reto como sociedad, y no como un problema individual, actuando tanto en la prevención del mismo como en tratar de minorar esas situaciones con talleres, acompañamiento domiciliario o redes de apoyo, además de intentar crear espacios comunitarios, programas intergeneracionales y fomentar el voluntariado.

El Principado se marca también la necesidad de integrar estas estrategias para combatir la soledad no deseada de manera trasversal, en sus políticas de infancia, salud o vivienda entre otras.