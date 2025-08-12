Más de 700 firmas recogidas contra la pitufa de Pola de Siero en sólo dos días

«No a la Pitufa Karateca. Sí a los Güevos Pintos». Con este lema se presenta el formulario con el que se ha iniciado ... una campaña de recogida de firmas en Pola de Siero contra la intención del alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', de instalar esa imagen en la rotonda de acceso a la villa desde Ferrera y que conlleva un coste de 35.000 euros. «Los abajo firmantes mostramos nuestro rechazo a la instalación de esa figura por carecer de vínculo con la identidad y cultura polesas. Solicitamos al regidor que, en su lugar, se coloque uno o varios Güevos Pintos, símbolo de una de nuestras fiestas más queridas, orgullo de La Pola y reflejo de nuestra historia, tradición y cultura».

El Partido Popular, que promueve esta iniciativa, colocó este martes –el segundo– una mesa para recoger firmas. «Son más de 700 en estas dos jornadas y tenemos permiso para colocarnos aquí los dos martes siguientes», señalaba la persona encargada de custodiar la carpa y la pancarta de rechazo a la Pitufa Karateca. Pero se esperan muchas más: «Hay formularios repartidos por todas las tiendas y locales hosteleros de la villa y contabilizaremos, al acabar la campaña, todos los apoyos logrados».

«La política del Partido Popular es criticar todo lo que hacemos desde el equipo de gobierno. Su única aportación es denunciarme. Y si tienen una propuesta, como es la de colocar una figura que evoque la fiesta de los Güevos Pintos en Pola de Siero, podrían haberlo hecho de forma constructiva»; el alcalde instaba, recientemente con estas manifestaciones, al PP a tramitar esa petición que, por cierto, «no tiene que ser excluyente con la nuestra».

El regidor dijo que en la glorieta de Ferrera se va a colocar la figura ya elegida: «Pitufa Karateca mola mogollón», y recordó que en la villa hay más rotondas para instalar otro tipo de decoración. «Tras el verano toca negociar los presupuestos, que lleven allí sus ideas», dijo el socialista.

El Ayuntamiento de Siero suscribió un convenio con Los Pitufos en marzo de 2023 para llevar a cabo acciones de sensibilización y concienciación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. El alcalde y la presidenta fundadora de Los Pitufos e hija de Peyo, Véronique Culliford, firmaron un acuerdo de colaboración para llevar las reproducciones de Gruñón y Pitufina a las calles del municipio con mensajes de sostenibilidad.

Los Pitufos son embajadores de los ODS de la Agenda 2030. En febrero de 2024 se instaló, en las obras del carril bici de la avenida de Oviedo de Lugones –que conecta con la capital asturiana–, la figura que da la bienvenida a esta población: un Pitufo Gruñón de aproximadamente 4,5 metros de altura.

El alcalde se mostró «convencido» de que la figura «aportará valor a la localidad y será muy positivo; hay gente a quien no le gusta, y es respetable. Pero desde que se colocó Pitufo Gruñón en Lugones hemos recibido muchísimas peticiones que nos solicitan hacer algo similar en La Pola».