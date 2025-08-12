El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Al fondo, vecinos firmando en el puesto del PP, presidido por un cartel contra la figura de la pitufa, junto a la plaza cubierta. A. F. G.

Más de 700 firmas recogidas contra la pitufa de Pola de Siero en sólo dos días

La campaña, impulsada por el PP, se alargará durante todo este mes, y hay formularios repartidos por tiendas y locales hosteleros

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Martes, 12 de agosto 2025, 23:43

«No a la Pitufa Karateca. Sí a los Güevos Pintos». Con este lema se presenta el formulario con el que se ha iniciado ... una campaña de recogida de firmas en Pola de Siero contra la intención del alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', de instalar esa imagen en la rotonda de acceso a la villa desde Ferrera y que conlleva un coste de 35.000 euros. «Los abajo firmantes mostramos nuestro rechazo a la instalación de esa figura por carecer de vínculo con la identidad y cultura polesas. Solicitamos al regidor que, en su lugar, se coloque uno o varios Güevos Pintos, símbolo de una de nuestras fiestas más queridas, orgullo de La Pola y reflejo de nuestra historia, tradición y cultura».

