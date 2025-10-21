Más de 800.000 euros para seguir ampliando la senda del Nora en Siero

El equipo de gobierno de Siero (PSOE) avanza en uno de sus proyectos estrella para desarrollar en varios mandatos. Se trata de habilitar una ... gran senda fluvial –en el margen del río Nora– que llegue a comunicar la población de Lieres (en el extremo oeste del municipio) con Lugones y La Fresneda, ya casi al lado de Oviedo. Será un recorrido de casi 35 kilómetros, de los que ya hay varios tramos, como el de La Pola o el de Colloto. Ahora, el presupuesto para el próximo ejercicio –que se encuentra en fase de alegaciones– reserva una partida de 827.000 euros para una nueva fase en El Berrón. Completar todo el recorrido se estima en más de cinco millones.

Este nuevo tramo consta de tres kilómetros y ya se están redactando los pliegos para su próxima contratación, ya el próximo ejercicio. Discurrirá por la zona de Hevia, conectando con La Pola por un camino interior ya existente. Desde el equipo de gobierno se destaca que Siero está muy bien comunicado por carretera y con este proyecto se busca tener también una vía de carácter peatonal que atraviese el concejo y dar así más vida a los pueblos por los que pasa.

«Creo que es un lujo tener esa senda en el municipio. Está en muy buen estado de conservación y es una maravilla poder utilizarla para pasear o hacer deporte», manifestó el alcalde, Ángel García, 'Cepi', en la presentación del proyecto, convencido de que supondrá para los habitantes del concejo «una gran mejora en su calidad de vida, una alternativa de esparcimiento y de deporte al tiempo que dará vida a muchos núcleos rurales a su paso».

Esta actuación se encuadra en el Plan municipal de ejecución de puentes y sendas sobre los ríos Nora y Noreña, para el periodo comprendido entre 2024 y 2027. El proyecto contempla, en una nueva fase, su ampliación hasta Colloto; y de esta localidad a Lugones, para habilitar una conexión entre la zona de L'Acebera y La Fresneda. También se contempla la unión de esta urbanización con Noreña, así como la construcción de puentes y pasarelas asociadas a los itinerarios descritos «para garantizar la accesibilidad y permeabilidad peatonal, ciclista y rodada entre márgenes de los cauces».

Plan pionero en Colloto

El desarrollo de esta actuación municipal se suma a planes como el que el Principado va a desarrollar junto a la senda en Colloto; se trata de una experiencia pionera para proteger y mantener zonas inundables, mientras se hacen compatibles con usos lúdicos y deportivos. De este modo, se habilitará un parque que servirá para frenar la velocidad del agua en caso de desbordamiento –se suprime así uno de los riesgos más peligrosos de las crecidas– y un campo de fútbol de hierba artificial con un moderno drenaje vertical. Para ello, el Principado va a destinar 1,6 millones de euros de los fondos Next Generation. Se combinarán medidas de protección con nuevos espacios de uso público «integrados de forma respetuosa en el entorno natural».

El parque inundable, un paseo y el campo de fútbol de césped artificial se diseñarán para adaptarse a la dinámica natural del río en episodios de crecida. La senda elevada se construirá en la margen derecha del Nora, ajustada al trazado de un camino ya existente, y actuará como barrera natural para proteger las zonas adyacentes.