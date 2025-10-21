El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La senda fluvial a la altura de la localidad de Colloto, que conectará con el tramo de El Berrón. A. F. G.

Más de 800.000 euros para seguir ampliando la senda del Nora en Siero

Se trata de un tramo de tres kilómetros en El Berrón, que conectará con el actual trazado de La Pola hasta conectar Lieres con Lugones

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Martes, 21 de octubre 2025, 20:08

Comenta

El equipo de gobierno de Siero (PSOE) avanza en uno de sus proyectos estrella para desarrollar en varios mandatos. Se trata de habilitar una ... gran senda fluvial –en el margen del río Nora– que llegue a comunicar la población de Lieres (en el extremo oeste del municipio) con Lugones y La Fresneda, ya casi al lado de Oviedo. Será un recorrido de casi 35 kilómetros, de los que ya hay varios tramos, como el de La Pola o el de Colloto. Ahora, el presupuesto para el próximo ejercicio –que se encuentra en fase de alegaciones– reserva una partida de 827.000 euros para una nueva fase en El Berrón. Completar todo el recorrido se estima en más de cinco millones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La prostituta acusada de dejar morir a un joven en un piso de citas de Gijón comparece en el juzgado
  2. 2

    Muere el acusado de matar al compañero de habitación en el Hospital Valle del Nalón y se archiva la causa
  3. 3 60 empleados y 1.700 metros cuadrados: así es el Mercadona que ha abierto en Gijón
  4. 4 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  5. 5 Asturias pierde a la marquesa de la Vega de Anzo
  6. 6 Un gran mercado navideño sustituirá al Menax de Gijón en 2026
  7. 7 Muere un trabajador avilesino al caerse de un tejado en una ganadería en Gozón
  8. 8 Un informe identifica en Asturias la segunda carretera más peligrosa de España
  9. 9 Un oso arrasa el colmenar del presidente del PP: «No dejó ni una colmena en pie»
  10. 10 Alarma entre los vecinos de un edificio en Gijón por el incendio en un piso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Más de 800.000 euros para seguir ampliando la senda del Nora en Siero

Más de 800.000 euros para seguir ampliando la senda del Nora en Siero