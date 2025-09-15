Siero repara el azud del Molín, inicio de la senda del río Nora en La Pola
Los trabajos forman parte del proyecto de reparación de hundimientos en la senda Nora-Colloto y otras actuaciones puntuales que cuenta con presupuesto de 100.000 euros
Pola de Siero
Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:46
El Ayuntamiento de Siero está haciendo obras en el azud del Molín, en el inicio de la senda del río Nora ... en La Pola. La actuación consiste en la retirada del bloque de mampostería desprendido, la colocación de encofrado y sujeción al paramento del azud, y el vertido de hormigón en el hueco, con la instalación de una red anticontaminación para evitar que se produzcan vertidos al cauce.
Los trabajos forman parte del proyecto de reparación de hundimientos en la senda Nora-Colloto y otras actuaciones puntuales en varias sendas municipales, que cuenta con un presupuesto de 100.000 euros. Así lo explicó este lunes el concejal de Deporte, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad. El edil destacó que «con estas intervenciones no solo garantizamos la seguridad de los usuarios de las sendas, sino que también preservamos elementos singulares de nuestro patrimonio natural y cultural, como es el azud del Molín, que es un importante punto de entrenamiento para los piragüistas del concejo».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.