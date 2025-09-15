El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El concejal Jesús Abad en las obras del azud del Molín. E. C.

Siero repara el azud del Molín, inicio de la senda del río Nora en La Pola

Los trabajos forman parte del proyecto de reparación de hundimientos en la senda Nora-Colloto y otras actuaciones puntuales que cuenta con presupuesto de 100.000 euros

Marta Varela

Marta Varela

Pola de Siero

Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:46

El Ayuntamiento de Siero está haciendo obras en el azud del Molín, en el inicio de la senda del río Nora ... en La Pola. La actuación consiste en la retirada del bloque de mampostería desprendido, la colocación de encofrado y sujeción al paramento del azud, y el vertido de hormigón en el hueco, con la instalación de una red anticontaminación para evitar que se produzcan vertidos al cauce.

