Urgente Atasco en la A-64 a la altura de Parque Principado por un camión ardiendo
Vista del atasco en la A-64 desde una de las cámaras de la DGT.

Atasco en la A-64 a la altura de Parque Principado por un camión ardiendo

Las retenciones se están produciendo en sentido Pola de Siero y se ha tenido que cortar un carril en dirección Villaviciosa

Viernes, 5 de septiembre 2025, 09:36

La avería de un camión cisterna está provocando este viernes tráfico lento en el enlace de la A-66 con la A-64, a la altura de Parque Principado. Según ha informado la Guardia Civil a Europa Press, el incidente se produjo en torno a las 7 de la mañana, cuando un camión comenzó a arder en el carril derecho de la A-64.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, que procedieron al corte del carril derecho en sentido Villaviciosa para las labores de extinción y rescate del vehículo.

