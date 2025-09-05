Atasco en la A-64 a la altura de Parque Principado por un camión ardiendo Las retenciones se están produciendo en sentido Pola de Siero y se ha tenido que cortar un carril en dirección Villaviciosa

Vista del atasco en la A-64 desde una de las cámaras de la DGT.

La avería de un camión cisterna está provocando este viernes tráfico lento en el enlace de la A-66 con la A-64, a la altura de Parque Principado. Según ha informado la Guardia Civil a Europa Press, el incidente se produjo en torno a las 7 de la mañana, cuando un camión comenzó a arder en el carril derecho de la A-64.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, que procedieron al corte del carril derecho en sentido Villaviciosa para las labores de extinción y rescate del vehículo.

