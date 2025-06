'Cepi' llegó a temer un parón de la inversión de Costco en Siero «por la crisis arancelaria»

Empieza la cuenta atrás; ahora, el Gobierno del Principado tiene hasta tres meses para resolver la petición de la multinacional de los hipermercados Costco de ... que se declare su propuesta como proyecto estratégico para poder instalarse en Siero, en el polígono de Bobes. La petición se registró, tal y como adelantó EL COMERCIO, este martes tras meses de retraso. Una tardanza por la que, admitía este miércoles el alcalde del concejo, el socialista Ángel García, 'Cepi', «temí que se paralizaría la inversión, sobre todo, por las nuevas políticas de Estados Unidos, las tensiones comerciales y arancelarias. Pero estamos contentos de que la compañía apueste por nuestro concejo y por Asturias en estos momentos de incertidumbre en materia económica».

Y es que Costco –que es una multinacional norteamericana– se comprometió a presentar su propuesta ante el Principado «muy rápido; eso se dijo el pasado marzo, tras un encuentro con el presidente del Principado», Adrián Barbón, recordó el regidor. La incógnita se resolvió «afortunadamente» el pasado martes, cuando la firma registró esa propuesta. «Espero que se resuelva rápido, dentro del plazo que la propia ley establece, y podamos ver en breve la colocación de la primera piedra del nuevo establecimiento en nuestro municipio».

El socialista se mostró convencido de que la propuesta de Costco va a cumplir, al menos, dos de las seis condiciones fijadas por la Ley de Proyectos Estratégicos del Principado; esta nueva norma propiciaba una vía para realizar en la región una inversión de unos 40 millones de euros y propiciar la creación de unos 200 empleos, el 90% indefinidos en la apertura, pudiendo llegar hasta los 260. Javier Marín, responsable de la consultora Bogaris Retail –responsable de la expansión de la firma en España–, informó entonces de que, «si todo va bien», se espera que las puertas del nuevo establecimiento se abrirían a finales de 2026 o principios de 2027. «Esperamos dar la licencia de obra pronto», añadió el alcalde.

Uno de los elementos diferenciadores, respecto a lo ya existente en el Principado, que defiende la firma es la filosofía de que su modelo se centra en un club de compras, ya que hay que pagar una suscripción anual para poder realizar las compras a precios bajos e, incluso, poder entrar en sus tiendas.

También hay rechazo

La Unión de Comerciantes de Asturias tiene una premisa más que clara: «En la actualidad, las directrices sectoriales de la región impiden la instalación de una gran superficie en un polígono industrial». De los seis criterios que se han fijado en la Ley de Proyectos Estratégicos «Costco no cumple uno solo».

CC OO de Asturias se oponía también a la modificación de las directrices sectoriales de comercio para permitir la instalación de Costco. El secretario general de este citado sindicato, José Manuel Zapico, entiende, además, que no se puede aprovechar la Ley de Proyectos Estratégicos para permitir la instalación de esta firma. «El comercio no es una actividad estratégica; no entendemos que se puedan modificar normativas importantes, como las urbanísticas, para la llegada de centros comerciales a un polígono industrial como es el de Bobes». Y lanzó una advertencia: «Vamos a ver lo que decide el Consejo de Gobierno de Asturias; tendrá nuestro rechazo de plano porque no hay un interés general de fondo que justifique esta excepcionalidad y, una vez que ocurra, no descartamos cualquier escenario por las dificultades que acarrearía al comercio asturiano».

La propia Unión de Comerciantes de Asturias, de hecho, ya adelantó que está dispuesta a acudir a los tribunales para frenar esa posible autorización del Gobierno regional.