«Cuídate las espaldas»: el mensaje junto al dibujo de una diana en la casa de una edil de Noreña

El equipo de gobierno está viviendo uno de los momentos más amargos de la legislatura. Las amenazas explícitas de muerte que se encontró una de ... sus ediles de madrugada a la puerta de su casa han afectado a las cinco mujeres que llevan sobre sus cabezas el peso de la institución municipal. No es la primera vez que sufren daños en sus vehículos o insultos personales pero en esta ocasión Pilar, Ana, Amparo, María Luisa y sobre todo Patricia han llegado al limite de su paciencia y se plantean su futuro político.

Los hechos, que ya están siendo investigados por las fuerzas de seguridad, fueron descubiertos por el marido de la edil Patricia Redondo, responsable de Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana y Deporte. Acudía al domicilio familiar después de su jornada laboral. En la calle, aparcado, el coche de su mujer lleno de huevos y «con la palabra 'cobarde' en el capó». Pero fue cuando llegó al descansillo del piso cuando se encontró lo peor. «Una de las paredes estaba toda escrita con frases amenazantes e insultos, una de ellas junto a una diana decía 'cuídate las espaldas'», explicaba la propia edil acompañada por sus compañeras de la agrupación Independientes por Noreña. Las pintadas fueron tapadas por la Policía Judicial, que tampoco ve prudente revelar el contenido de las mismas.

Cansadas de aguantar amenazas y daños en su contra, como rayonazos a sus coches particulares o pincharles las ruedas desde el año 2015, el equipo de gobierno noreñense fue claro: «A partir de hoy, cualquier amenaza irá a parar a los juzgados», aseguraba la teniente de alcalde, Ana González. La alcaldesa, Amparo Antuña, fue tajante a la hora de relatar los hechos: «Esta madrugada hubo un ataque contra una familia del pueblo; cada día entiendo menos. En lugar de avanzar y llegar al diálogo de lo que se trata ahora mismo es de pisar al contrario, caiga quien caiga». «No podemos tolerar más ataques. Nos parece de una enorme mezquindad lo que ha sucedido».

No entienden como en democracia pueden seguir ocurriendo ataques personales, intentan buscar una explicación y por el momento la única que encuentran es que esta acción pueda estar vinculada al suceso ocurrido al finalizar el último pleno del Ayuntamiento, con la irrupción del alcalde de Bimenes, Aitor García Corte, exigiendo la dimisión del concejal de IU, Francisco Javier Ardura, que había perdido una demanda que había interpuesto contra el edil de Bimenes por una supuesta agresión. Los concejales de IU presentes, grabaron parte de desafortunado suceso, que distribuyeron por en redes sociales. La vicealcaldesa explicó que «creemos que es a raíz de esas publicaciones en redes sociales y los medios de comunicación que hayan podido azuzar estas situaciones. Se acabó el estar amenazándonos, mandándonos mensajes, se terminó en no comunicar a la prensa cualquier mensaje: a partir de ahora todo esto aparecerá en los medios. No vamos a utilizar las redes sociales, sino que utilizaremos el juzgado. Vamos a ir en ese camino», concluía.

La unión de estas responsables políticas se podía reconocer en sus cinco rostros abatidos por la tristeza. Redondo no podía ocultar su angustia, su entorno cercano apuntaba que «su marido encontró las amenazas sobre las seis de la mañana y al poco tuvo que acudir a urgencias por un ataque de ansiedad». Su mayor preocupación es cómo podía afectar esto a su padre y a sus hijos menores de edad.