Los ediles de IU de Noreña denuncian al alcalde de Bimenes por acoso: «Quieren conseguir en el barro lo que no logran en las urnas»

Los tres concejales de Izquierda Unida de Noreña (Francisco Javier Ardura, Matías Hevia y Liliana Díaz), arropados por la dirección regional de su partido, acudieron ... este lunes a los juzgados de Pola de Siero a denunciar al alcalde de Bimenes, Aitor García, por acoso y por haber sido insultados por este regidor al terminar el pasado Pleno en el Ayuntamiento de la villa condal. El aludido, en declaraciones a EL COMERCIO, fue tajante: «Quieren conseguir en el barro lo que no logran en las urnas», dijo García.

Según los textos de las denuncias, los últimos hechos denunciados ocurrieron el pasado jueves 29 de mayo, hacia las 19.30 horas, durante la celebración del Pleno ordinario del Ayuntamiento de Noreña: «Se presentó entre el público el señor Aitor García Corte, actual alcalde del municipio de Bimenes, una vez ya iniciada la sesión». Se señala que «esta persona permaneció entre el público con una actitud desafiante, si bien mantuvo silencio durante toda la sesión». Pero que, una vez concluido el Pleno, el señor García Corte «se levantó y comenzó a gritar e increparnos a los concejales del Grupo de Izquierda Unida, llamándonos mentirosos y exigiendo nuestra dimisión. Al parecer, don Aitor se refería a una sentencia del Juzgado de Siero, favorable a García, relativa a una agresión por parte de este hacia mi compañero de corporación«, en alusión a Ardura.

Se prosigue en la denuncia que, «debido al tono hostil del señor García Corte y teniendo en cuenta que con anterioridad ya se había producido un altercado con mi compañero Javier Ardura durante un funeral, decidimos abandonar el salón de plenos con el fin de evitar una posible situación violenta».

El alcalde de Bimenes indicó que, efectivamente, acudió al Pleno de Noreña «porque son ellos quienes me han metido en esta situación», dijo en referencia a esa denuncia por agresión de la que salió absuelto. «No he dicho nada en estos seis meses, pero ya está bien. Esta situación la han sufrido mi familia y amigos. Fue totalmente falso que yo agrediera a ese señor, como quedó demostrado en el juicio. Y no solo no piden disculpas, sino que prosiguen en su campaña de enfangarlo todo».