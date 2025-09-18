El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Reunión vecinal en Granda, este jueves, para tratar en asunto del parque de baterías. E. C.

Granda, en Siero, podrá alegar contra el parque de baterías por un «error» administrativo

La Asociación de Vecinos Valeriano León reclama la nulidad del informe ambiental y de la autorización previa a la instalación del almacén

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:51

Novedad importante para los vecinos de la parroquia sierense de Granda que han iniciado una guerra contra el proyecto –ya aprobado por el Principado– ... de un parque de baterías. Y es que la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático ha notificado a la Asociación Valeriano León que puede ahora presentar alegaciones en el trámite ambiental contra esta instalación «por un error» administrativo, ya que «no se remitió oficio alguno de consultas» a este colectivo.

