Granda, en Siero, podrá alegar contra el parque de baterías por un «error» administrativo
La Asociación de Vecinos Valeriano León reclama la nulidad del informe ambiental y de la autorización previa a la instalación del almacén
Siero
Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:51
Novedad importante para los vecinos de la parroquia sierense de Granda que han iniciado una guerra contra el proyecto –ya aprobado por el Principado– ... de un parque de baterías. Y es que la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático ha notificado a la Asociación Valeriano León que puede ahora presentar alegaciones en el trámite ambiental contra esta instalación «por un error» administrativo, ya que «no se remitió oficio alguno de consultas» a este colectivo.
Fue el asunto tratado en la tarde de este jueves por los miembros de la asociación en una asamblea vecinal. El abogado que lleva este asunto, Víctor Martín, explicó que, en consecuencia, «se reconoce que se dejó en indefensión al colectivo». También señaló que los afectados siguen a la espera de que el Principado «resuelva su petición de nulidad del informe de impacto ambiental como de la resolución de autorización administrativa previa del parque de baterías». Se denuncian las alegaciones de la propia empresa, ya que pide que se mantengan las resoluciones.
