El Hogar del Jubilado de Lugones estrena mobiliario

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Mayores y Patrimonio Pilar Santianes, acudieron este lunes al Hogar del Jubilado de Lugones, donde ... se hizo entrega por parte del Ayuntamiento de 14 mesas y 56 sillas. Un mobiliario muy esperado ya que es de uso diario. Esta actuación ha contado con un presupuesto de 3.218,60 euros. Durante la visita el primer edil ha comentado que «quiero poner en valor lo que hacemos desde el Ayuntamiento en los once hogares de jubilados municipales del concejo. En el presupuesto municipal de 2026 se destinan más de 80.000 euros al mantenimiento, ayudas e inversiones en estos centros».

El regidor explicó que en Siero «más del veintidós por ciento de la población tiene más de sesenta y cinco años, lo que supone más de doce mil vecinos en esta franja de edad». Subrayó que para el Ayuntamiento «es fundamental que, cuando llega la merecida jubilación, nuestros mayores tengan desde el Consistorio la mejor atención posible». En este sentido destacó que Siero «es uno de los ayuntamientos que mejor atiende a sus mayores, tanto en las instalaciones como en las actividades que se ofrecen en todo el concejo durante todo el año».

Asimismo, señaló que «la relación con todas las directivas de los hogares es muy buena». Añadió que «además muchas personas mayores participan en las actividades del Patronato Deportivo Municipal y también en las que se están llevando a cabo desde el programa de Soledad no Deseada.