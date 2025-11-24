El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La edil Pilar Santianes Manuel García, José Manuel Suárez, y Ángel García

El Hogar del Jubilado de Lugones estrena mobiliario

El 22% de la población de Siero tiene más de sesenta y cinco años. Cuentan con once centros en el concejo

Marta Varela

Lugones

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:59

Comenta

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Mayores y Patrimonio Pilar Santianes, acudieron este lunes al Hogar del Jubilado de Lugones, donde ... se hizo entrega por parte del Ayuntamiento de 14 mesas y 56 sillas. Un mobiliario muy esperado ya que es de uso diario. Esta actuación ha contado con un presupuesto de 3.218,60 euros. Durante la visita el primer edil ha comentado que «quiero poner en valor lo que hacemos desde el Ayuntamiento en los once hogares de jubilados municipales del concejo. En el presupuesto municipal de 2026 se destinan más de 80.000 euros al mantenimiento, ayudas e inversiones en estos centros».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  2. 2 Bajo una nueva identidad y profesión: localizan en Cuba a Martiño, el profesor gallego condenado por violar y pegar a una menor «con sadismo»
  3. 3 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  4. 4 Dolor e impotencia en el adiós al minero cangués Óscar Díaz, «una persona única que amaba vivir»
  5. 5

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  6. 6 Dos nuevos asaltos a casas de Cabueñes ponen en alerta a los vecinos de la zona rural de Gijón
  7. 7 Huesca 2-0 Sporting de Gijón | Al Sporting se le terminan las excusas
  8. 8

    Gijón intensifica la lucha contra las ratas
  9. 9

    Celina, la niña a la que un sanguinario le arrebató su vida
  10. 10 A prisión tras sembrar la alarma entre menores y conductores de Avilés: ocho delitos en menos de un mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Hogar del Jubilado de Lugones estrena mobiliario

El Hogar del Jubilado de Lugones estrena mobiliario