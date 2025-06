El incendio de la residencia geriátrica de La Barganiza fue causado por un interno que llevaba tres días en ella

Marta Varela Siero Miércoles, 4 de junio 2025, 22:02 Comenta Compartir

Un interno de 73 años, que llevaba sólo tres días alojado en la residencia de ancianos Ave María, de La Barganiza, en el concejo de Siero, fue el causante de un incendio que se produjo en su habitación en la madrugada de este miércoles. El director de la residencia, José Emilio Fernández, confirmó ese extremo y explicó que el causante del fuego presenta «un deterioro cognitivo importante». «Llevaba tres días con nosotros y estaba aún algo desubicado», apunto. Las tres trabajadoras del turno de noche presentes en la residencia se lo encontraron «sentado en su propio colchón», cuando este ya estaba en llamas. A pesar de la rápida actuación de las trabajadoras, que sacaron de la habitación tanto a este interno como a su compañero, al que tuvieron que despertar para evacuarlo, las llamas ocasionaron al autor del incendio «varias quemaduras de carácter leve» por las que permanece ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias, según confirma el director. Al final, el suceso se saldó con cuatro heridos: el ya citado por quemaduras e inhalación de humo, otros dos residentes de 59 y 67 años y un guardia civil, por inhalación de humo. Los tres últimos recibían el alta en la mañana del miércoles.

Fernández explicó que «fue un desgraciado accidente, que no se puede prever, que sólo afecto a la habitación donde se produjo el incendio, y que llenó de humo otra habitación continua». El hombre llegó a la residencia sierense a través de una plaza concertada por el ERA (organismo público de residencias del Principado).

Fue necesario desalojar a los ocupantes de 15 habitaciones del área afectada, que fueron realojados en los salones del centro. Los datos aportados por la Guardia Civil, apuntan que hubo 25 afectados por el humo, aunque la mayoría no requirió atención médica. «A las cuatro de la mañana, los bomberos comprobaron que no había humo tóxico y pudieron regresar a sus cuartos», explicó el director.

El incendio comenzó aproximadamente a la una y cuarenta y tres minutos de la madrugada, en una de las habitaciones, que quedó inservible. Las propias trabajadoras iniciaron la evacuación de los residentes y el apagado de las llamas, lo que favoreció que no hubiese daños graves. No costó recuperar la normalidad a lo largo de este miércoles. De los 136 residentes, unos 55 no llegaron a enterarse del incendio porque estaban en otra ala. «Se lo explicamos cuando bajaron a desayunar, porque se alojan en otra área de la residencia», indicaron.

Mientras todos desayunaban, parte del personal llamó a todas las familias para explicarles el suceso y tranquilizarlas.

Prevención

El alcalde de Siero, Ángel García, instó «analizar desde las administraciones este tipo de sucesos». «No sé si se podrá hacer algo para evitar estas situaciones, es un tema que deberíamos analizar para que no vuelva a ocurrir», apuntó el regidor. Algo que se analizará la próxima semana con responsables del ERA y la dirección del centro.

