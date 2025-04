El mercáu de Güevos Pintos «salva» a la hostelería de Pola de Siero en Semana Santa

Alejandro Fuente Siero Sábado, 19 de abril 2025, 20:20 Comenta Compartir

Un visitante se acercó a una hostelera que limpiaba la terraza de su establecimiento en pleno centro urbano de Pola de Siero. «Perdone, ¿hay ... aquí alguna procesión?». No las hay, le respondió. «Pero menos mal que tenemos el Mercáu Polesu, por la fiesta de los Güevos Pintos, que nos salva a la hostelería, porque si no es por eso, aquí no vendría la gente en Semana Santa, no hay más oferta». Eso sí, el próximo martes, día de la Bendición al mediodía, se espera hacer el 'agosto' en pleno abril.

El recinto artesano y comercial, instalado en el parque de Alfonso X El Sabio –como es tradicional– atrae desde el pasado jueves, y durante todo el fin de semana, a numerosos visitantes y turistas que llenan el espacio y que, de paso, consumen en los locales próximos y en la populosa plaza de Les Campes. Tampoco faltan los puestos de los artesanos que comercializan sus huevos pintados. «Está todo funcionando muy bien», señalaban este sábado también con la vista puesta en la masiva llegada de visitantes prevista para el martes. «Lo que hace falta es que nos aguante el tiempo, porque en cuanto caen unas gotas, la gente marcha en busca de refugio». Ampliar El público, visitando los puestos de los Güevos Pintos. A. F. G. El Ayuntamiento sigue ultimando los detalles de la celebración; ya se anuncia la limitación para el estacionamiento en la calle Alcalde Parrondo, la principal de la villa, donde el martes habrá una gran orquesta. Será París de Noia la que actuará a partir de las 21 horas. «La programación es la habitual; el acto más importante es la bendición de los Güevos Pintos, al mediodía del próximo martes, como siempre y con total normalidad», se señaló desde el Consistorio. La edil Ana Nosti animó, por su parte, «a toda la gente a que nos acompañe estos días. Vamos a tener una Semana Santa muy guapa en Siero. Hay que venir». En el Mercáu Polesu se han instalado unos 40 expositores, con todo tipo de productos, a los que se sumarán un total de 28 artesanas de Güevos Pintos, tal y como apuntó el organizador del evento, Guillermo Pérez, de la empresa Fabriok. «Entre los puestos, el público asistente podrá disfrutar de gastronomía, alimentación y artesanía de diferentes profesionales asturianos», dijo.

