Los Güevos Pintos se reivindican en Pola de Siero: «Es una fiesta de todos»

«Es una fiesta de todos», decían este jueves al mediodía los primeros polesos que acudían a visitar el mercado tradicional en el parque de Alfonso X El Sabio. «No se aprecian cambios respecto a ediciones anteriores»; hay animación musical, olores a comida y mucha gente que no nota que este año se encarga de la organización de 'las fiestas populares polesas' el propio Ayuntamiento de Siero ante la falta de una directiva en la Sociedad de Festejos, cuyos miembros –todavía agrupados en gestora– mantuvieron un pulso con el equipo de gobierno local. La última asamblea votó en contra de la única candidatura para coger las riendas de la entidad, y el regidor actuó para que la localidad no quedase sin fiestas; eso sí, con cuidado de no colgar cartel alguno con el nombre de Güevos Pintos, porque se trata de una marca registrada.

No faltó –a las siete y media de la tarde, en la plaza del Ayuntamiento– la representación del acto por el que Alfonso X otorgó la Carta Puebla a la villa, así como su derecho a organizar un mercado semanal. Las primeras artesanas se fueron congregando bajo las carpas para comenzar la venta de sus obras de arte ovaladas.

Y el Ayuntamiento sigue ultimando los detalles de la celebración; ya se anuncia la limitación para el estacionamiento en la calle Alcalde Parrondo, la principal de la villa, donde el martes 22, el día grande, habrá «una gran orquesta cuya contratación cerramos el martes», dijo el alcalde, Ángel García, 'Cepi'. Será la Orquesta París de Noia la que actuará a partir de las 21 horas.

«La programación es la habitual; el acto más importante es la bendición de los Güevos Pintos, al mediodía del próximo martes, como siempre y con total normalidad», señaló el regidor. «Queremos con la orquesta alargar la fiesta durante todo el día», dijo el socialista.

La edil Ana Nosti animó, por su parte, «a toda la gente a que nos acompañe estos días. Vamos a tener una Semana Santa muy guapa en Siero. Hay que venir». En el Mercáu Polesu se han instalado unos 40 expositores, con todo tipo de productos, a los que se sumarán un total de 28 artesanas de Güevos Pintos, tal y como apuntó el organizador del evento Guillermo Pérez, de la empresa Fabriok. «Entre los puestos, el público asistente podrá disfrutar de gastronomía, alimentación y artesanía de diferentes profesionales asturianos», dijo.

El mercado se prolongará hasta el mismo martes de Güevos Pintos, con la novedad de que, en esta ocasión, también estará abierto el lunes. «Nos pareció que era una buena oportunidad para que todos pudieran aprovechar ese día para mostrar sus productos, aunque no sea festivo», señaló Pérez. El bar de la fiesta, en esta ocasión, ha sido cedido al grupo folclórico y de investigación El Ventolín, para que pueda servir de ayuda para sufragar alguno de los gastos de su Semana del Folclore Astur, detalló Nosti.

Este último colectivo desarrolla la celebración de su XLIV Semana del Folclore Astur, hasta el día 26. Se trata de una de las citas culturales más arraigadas en el concejo y con mayor aceptación vecinal. El martes participarán en la bendición de los Güevos Pintos.

Ampliar El alcalde, Ángel García, 'Cepi', con la artesana Ana Domínguez, revisando las carpas de venta, en la mañana de este jueves. A. F. G. «¡Alcalde! ¡Está todo fenomenal!» Uno de los primeros visitantes del Mercáu Polesu fue el regidor de Siero; Ángel García, 'Cepi'. Recorrió el recinto y revisó las carpas donde se colocan las artesanas. Allí se encontró con una de ellas, Ana Domínguez. «¡Alcalde! ¡Está todo fenomenal!», le dijo. Y es que el colectivo tenía miedo de que la crisis de la Sociedad de Festejos dejase sin el tradicional mercado de huevos pintados por las artistas. Se miraron detalles de la instalación de las carpas y cuestiones mejorables de cara a las próximas jornadas de venta de las obras de arte ovaladas que, cada año, atraen a numerosos visitantes ávidos de conocer las nuevas y las más originales propuestas pintadas sobre las cáscaras.