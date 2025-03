«No nos puso el Ayuntamiento de Siero, queríamos lo mejor para Festejos»

No hay vuelta atrás ni hay que buscar nuevas fórmulas; los miembros de la única candidatura para formar una nueva junta directiva de la Sociedad de Festejos ... de Pola de Siero dan por finalizado su periodo de reflexión tras el rechazo, por parte de la asamblea de socios, de su propuesta. Uno de sus componentes, Esteban Díaz, fue claro este miércoles: «Nos retiramos de forma definitiva e, incluso, nos damos de baja de la entidad»; de hecho, son muchas las personas que están rompiendo su carné por esta situación extrema. El lunes –tras obtener 69 votos a favor y 78 en contra– anunciaron que analizarían presentar otra propuesta con otro cabeza de lista u otras personas. Pero es una opción desechada. «No nos puso aquí el Ayuntamiento, como se ha dicho; nos presentamos porque queríamos lo mejor para la sociedad y para hacer las mejores fiestas posibles. Pero los socios han decidido», sentenció.

¿La lista estaba formada por afines al alcalde de Siero? Estaba integrada por un exedil del PSOE, César Díaz, quien, precisamente, perdió completamente la confianza del regidor, Ángel García, 'Cepi'. «Pero si es una persona que declaró contra mí en un procedimiento penal», llegó a decir el pasado martes el propio 'Cepi'.

Eso ocurrió en 2022, cuando ya no era edil de Seguridad Ciudadana, en otra de las batallas batalla entre el alcalde y el Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias (SIPLA). Y esto se enlaza con otro de los miembros de la candidatura para coger las riendas de Festejos, el propio Esteban Díaz, que fue policía local en el municipio y portavoz de esta formación sindical, aspecto que también recordó el regidor. La tercera de las personas de la lista, Virginia Vigil, es la esposa del anterior.

Marcas «del pueblo»

Díaz reflexionó sobre lo ocurrido en la citada asamblea, la que estaba llamada a dar el relevo, en la que se votó en contra de la propia continuidad de la Sociedad de Festejos. «Es que fue algo incomprensible; no sabemos los motivos, pero no organizan las fiestas y tampoco dejan que otros las hagan». ¿Qué va a ocurrir ahora? Nadie lo sabe porque se trata de un camino nunca recorrido. La gestora de la entidad –formada por las mismas personas de la directiva saliente– mantiene abierto el buzón para recibir candidaturas y dar una salida a esta situación.

Sobre esta crisis en la Sociedad de Festejos habló 'Cepi'. «Habrá fiestas en La Pola, sí o sí». Se refería, sobre todo, al próximo 22 de abril, jornada de Güevos Pintos, e incluso un poco más lejos, a El Carmín, romería en la que, aseguró, ya se está trabajando. «No pasa nada si no tenemos los derechos de las fiestas –las tres celebraciones polesas son marcas registradas por la sociedad–; no habrá orquestas, pero tampoco hay que esforzarse mucho para igualar lo que hacía la directiva saliente». El alcalde quiso agradecer a la gente de La Pola que estos días está ofreciendo su colaboración, «porque las fiestas son de los vecinos, son del pueblo, y esos son los verdaderos propietarios de las marcas».

Los miembros de la lista que fue rechazada por la asamblea se dan de baja de la entidad por la situación que se ha generado

Sobre lo más próximo, los Güevos Pintos, el regidor aseguró que habrá fiestas «con relativa normalidad. Los vecinos de La Pola no se merecen esta situación por la actitud de unos señores y señoras, que asumieron la sociedad y se empeñan en no organizarlas ni en permitir que otros lo hagan. No tiene explicación. La gente va a disfrutar como ha hecho toda la vida».