La Muestra de Teatro de Lugones comenzará el 25 de agosto

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Siero, Aurora Cienfuegos, presentó este jueves la Muestra de Teatro de Lugones, del 25 de agosto al ... 2 de septiembre en el Centro Polivalente Integrado de Lugones, antesala y cierre de las Fiestas de Santa Isabel.

El programa lo abrirá el lunes 25 Teatro del Norte con 'Viaje al profundo norte', un montaje que celebra los 40 años de trayectoria de la compañía y que plantea una mirada al pasado y a la vejez. Al día siguiente, Higiénico Papel Teatro representará 'Gasolina con capullos', una tragedia urbana en asturiano.

El miércoles 27 será el turno de Saltantes Teatro, con 'La parábola del carbón', una obra documental sobre la memoria industrial. El jueves 28 se ofrecerá el preestreno de 'Atra Bilis', de Sótano B, una comedia negra protagonizada por cuatro ancianas. El martes 2 de septiembre Elektra Fiktion presentará el estreno absoluto de 'El bosque en llamas', una fábula ecológica dirigida al público familiar.

Las funciones para adultos tendrán lugar a las 20.30 horas, con un precio de entrada de 6 euros y un abono para las cuatro funciones por 20 euros. La función infantil será gratuita, a las 18 horas, previa retirada de invitación. Las entradas estarán disponibles en la web sieroentradas.com y en la taquilla del Centro Polivalente de lunes a viernes, de 9 a 14.30 h, y los días de función desde dos horas antes del comienzo.

En su intervención, la edil destacó el papel fundamental que juega esta muestra como uno de los grandes referentes del verano cultural en Asturias: «Se trata de una cita consolidada en nuestro calendario, que destaca tanto por la calidad de las propuestas como por su apuesta por la producción asturiana y por el eclecticismo de estilo».