Sandro Cordero. Áureo Gómez

Sandro Cordero, actor y director: «A 'Atra Bilis' le faltan años para ser un clásico contemporáneo»

Este jueves se estrena en Lugones el texto de Laila Ripoll que alía a tres compañías: una asturiana, una cántabra y una extremeña

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Lunes, 25 de agosto 2025, 07:58

Tres compañías, una asturiana, una cántabra y una extremeña, han unido voluntades para hacer realidad un montaje teatral que es comedia pura, que es realismo ... mágico y esperpento, pero que es por encima de todo un retrato del ser humano. Y es además un fresco femenino firmado por una grande del teatro español, Laila Ripoll. Sandro Cordero dirige 'Atra Bilis' con Laura Orduña, Cristina Lorenzo, Bea Canteli y Concha Rodríguez en el reparto. Se preestrena este jueves en la XXXVIII Muestra de Teatro de Lugones y el estreno absoluto llegará el 17 de septiembre en el Teatro Filarmónica de Oviedo.

Espacios grises

