Sandro Cordero, actor y director: «A 'Atra Bilis' le faltan años para ser un clásico contemporáneo»

Tres compañías, una asturiana, una cántabra y una extremeña, han unido voluntades para hacer realidad un montaje teatral que es comedia pura, que es realismo ... mágico y esperpento, pero que es por encima de todo un retrato del ser humano. Y es además un fresco femenino firmado por una grande del teatro español, Laila Ripoll. Sandro Cordero dirige 'Atra Bilis' con Laura Orduña, Cristina Lorenzo, Bea Canteli y Concha Rodríguez en el reparto. Se preestrena este jueves en la XXXVIII Muestra de Teatro de Lugones y el estreno absoluto llegará el 17 de septiembre en el Teatro Filarmónica de Oviedo.

–Sótano B (Asturias), Hilo Producciones (Cantabria) y Estampa Teatro (Extremadura) se alían en este proyecto, algo ya de por sí destacado.

–Es una pasada, es algo que no se estila, porque es difícil aunar esfuerzos, sobre todo de tres compañías de tres comunidades distintas y que tengan un lenguaje común y una forma de entender el trabajo que nos permita caminar en la misma dirección. Las dificultades pueden ser administrativas, pero en lo artístico no hay discusión alguna, el camino ha sido clarísimo.

–¿Cómo surge?

–A mí este texto me lo da a leer Cristina Lorenzo en 2020 y a mí me flipa, me maravilla. Conocía a Laila Ripoll, pero no el texto y me quedé prendado. En aquel momento no teníamos como Sótano B la capacidad de producción para llevarlo a cabo de la manera en la que lo teníamos en la cabeza. Dijimos: llegará. Son de esos sueños que quedan ahí. Soy integrante de Hilo Producciones, pero aún faltaba algo. Yo conocí a Concha Rodríguez en 'Carne de gallina' y ella me llamó porque iba a estrenar en el Teatro Romano de Mérida y me quería a mí en la obra. Nos reencontramos, empezamos a hablar y las piezas cayeron. Llamé a Cris y le dije: 'Lo tenemos'. No hizo falta mucho para convencerlas.

–¿Y qué tiene este texto que lo hace tan apetecible?

–A este texto le faltan años para convertirse en un clásico contemporáneo. Todo lo que decimos que tienen los clásicos lo tiene 'Atra Bilis'. La construcción de personajes, los diálogos, la trama, el ritmo, el lenguaje, la atmósfera, todo lo que por separado te puede llamar la atención, aquí está. Está unido y confirma un todo sublime.

–Es una historia de mujeres.

–Cuando me preguntan de qué va este texto siempre digo que acabamos antes si hablamos de qué no habla. ¿De qué va 'Hamlet'? Responder sería reducirlo y lo mismo pasa con 'Atra Bilis'. Claro que hay historia, una trama, un hilo narrativo, pero son los cimientos para hablarte de la condición humana y, en este caso, de una condición humana marcadamente femenina. Habla no del hombre, sino del ser humano desde la mujer y este es otro atractivo. Es muy difícil encontrar uno o dos personajes femeninos escritos con esta profundidad y plenitud que solo se encuentra en los masculinos y aquí son cuatro, porque es una obra coral, con un calado emocional y de construcción. Es una maravilla.

–¿Qué dice Laila?

–Las actrices están muy nerviosas porque Laila nos ha dicho que va a hacer todo lo posible por estar en el estreno el 17 de septiembre. Tiene unas ganísimas locas de verlo.

–¿Cómo son esas mujeres en escena?

–Hicimos un ensayo general e invitamos a amigos y un compañero me dijo 'son cuatro formas de interpretación diferente, pero están afinadas y suenan juntas perfectamente'. Ese ha sido el gran reto. Son cuatro grandes, el casting está hecho porque creía en ellas y el personaje que cada una hace encaja muy bien con la forma que cada una tiene de encarar el trabajo. La única forma que yo conozco de trabajar es desde la verdad. James Cagney decía: «Colócate en tu marca, mira a los ojos a tu compañero y di la verdad». Yo creo que esto que parece tan fácil es de lo más difícil que hay en este oficio y es lo que busco siempre. Es lo que hace que las cosas funcionen.

–Comedia negra, realismo mágico, esperpento, novela de terror... ¿Esto de qué va?

–La acción empieza en el velatorio de un difunto con la viuda, sus dos hermanas y una criada, y con el ataúd, que es el quinto personaje imprescindible. Es una noche de tormenta, hay un gato negro, es una situación que a poco que la retuerzas sale la comedia. Y en el caso de Laila pasamos del negro a situaciones salvajes y gamberras. Hay reminiscencias continuas: está Valle Inclán en el lenguaje, está Lorca con Bernarda Alba porque la viuda no tuvo un hijo... Todo con el retorcimiento de la comedia.

–¿Cuál es el plan? Entiendo que tendrá cierta visibilidad.

–Aunar esfuerzos no es solo a nivel económico, también para la visibilidad. Hacía mucho tiempo que no estrenaba teniendo ya un recorrido. Tras San Mateo, el 11 de diciembre estamos en el Jovellanos y entre ambas, 18 funciones entre las tres comunidades. Y nuestra intención es no parar ahí, sino seguir y superar fronteras y salir de las tres comunidades.