El debate de los parques energéticos en Asturias: «Convivimos con baterías desde hace tiempo»

Asturias atrae muchos proyectos para instalar almacenes energéticos a través de grandes contenedores que albergan baterías, sobre todo de litio, en su interior. ... Los detractores de este tipo de parques –que son muchos en la región– critican que se usan para especular con la energía: la almacenan cuando está barata y la distribuyen de nuevo cuando sube de precio. También denuncian riesgos de incendios cerca de las casas o la afección de campos electromagnéticos. ¿Pero qué piensan los expertos? Javier Izquierdo es director técnico de Aedive (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica). ¿Hay motivo para temer estas instalaciones? «Convivimos con baterías de litio que utilizamos en teléfonos móviles, ordenadores y un sinfín de dispositivos desde hace ya bastante tiempo».

El Principado ya ha autorizado el desarrollo de los dos primeros parques en Siero y en Corvera, con una inversión que suma 21 millones de euros. Izquierdo señala que «es hasta cierto punto comprensible que lo desconocido tienda a generar algún rechazo inicial. También es cierto que cualquier forma de almacenamiento de energía (electricidad, gas o combustibles) conlleva un riesgo. La energía es calor y puede ser origen de un incendio. Lo que hay que hacer es conocer los riesgos y controlarlos de manera adecuada».

No obstante, este técnico quiere dejar claro que «este tipo de instalaciones son muy seguras. Los tecnólogos adoptan medidas destinadas a controlar el riesgo en todas las fases del ciclo de vida de la batería: diseño, fabricación, operación, supervisión, mantenimiento, desmontaje y reciclado». Sobre las distancias que hay que mantener con las viviendas, el director de Aedive manifestó que, en la actualidad, «nos hallamos en pleno desarrollo de la movilidad eléctrica, que implica la utilización de baterías a una mayor escala; convivimos con diferentes formas de energía: en nuestras casas tenemos instalaciones de gas, calderas, instalaciones eléctricas, combustibles líquidos en nuestros coches, gasolineras en nuestras calles, antenas de telefonía móvil o centros de transformación en nuestros edificios».

«En nuestras vidas»

El técnico manifiesta que los sistemas de almacenamiento y las baterías «están pasando también a formar parte de nuestras vidas; los equipos pasan las pruebas y controles de seguridad eléctrica, compatibilidad electromagnética y todos los requisitos que se aplican en Europa, con el fin de garantizar un uso seguro y un control del riesgo». A todo ello se suma el hecho de que las administraciones regionales pueden determinar criterios de instalación en lugares específicos o manteniendo ciertas distancias.

«El almacenamiento es necesario. Por un lado, la mayoría de las baterías aparecen en el mercado por el mayor cambio que estamos viviendo en la industria del automóvil: la transición a la movilidad eléctrica». Por otro lado, prosigue Izquierdo, «el almacenamiento estacionario es la manera de complementar la intermitencia de la generación renovable: es decir, no siempre hay sol y no siempre hay viento, y estos sistemas permiten almacenar esa energía renovable y utilizarla cuando sea preciso; de lo contrario, no se podría aprovechar». Estos almacenes basados en el litio, «y otros que vendrán próximamente, son, sin duda, el presente y el futuro de la energía», concluye.