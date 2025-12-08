Inminente relevo: «El problema de la asociación de comercio de Siero es que nadie quiere asumir responsabilidades»

Inminente relevo en la Asociación de Comercio Local de Siero. Begoña González, a cargo de la entidad desde hace casi ocho años, dejará la ... gerencia y «pasará la batuta» a finales de mes. En enero, avanza, «se decidirá en la asamblea general qué hacer» y quién le sucederá en el cargo. Se trata de una situación «complicada y difícil» pues, según indicó, «el mayor problema de la asociación es que nadie quiere asumir la responsabilidad» de tomar decisiones.

Su decisión de dejar el puesto –no la asociación, subraya– se debe a motivos laborales y a la imposibilidad de poder compaginar la responsabilidad de gestionar la asociación con su día a día habitual. Una de las mayores trabas es que «cada vez se profesionalizan más este tipo de grupos», la gerencia «exige papeleo, fiscalización, asesoría, facturas...». Es «muchísimo trabajo que nadie quiere», dijo.

En septiembre avisó a la junta directiva y al resto de los miembros de la asociación de su intención de dejar el cargo y de que en enero se tendría que hacer el cambio. Poco después, los propios miembros de la junta también avisaron de su marcha y de que se haría un traspaso, de tal modo que se renueva tanto la gerencia como la directiva para el 2026.

Ya era el momento, señaló González, si se tienen en cuenta las fechas. La junta actual «lleva seis años en el cargo y yo gestionando por lo menos ocho»; ellos, explicó, «están para respaldar la decisión que toma el gestor; todos los temas se les trasladan, pero no dejan de ser figuras secundarias».

Ahora mismo, añadió, la futura gestión de la asociación es un tema que «está en el aire, sin nadie que tome cartas en el asunto», aunque espera que una vez quede programada la asamblea, surja alguien que decida asumir el puesto.

Casi noventa asociados

Cuando la asociación entraba en 2025 contaba con 86 negocios asociados, de los cuales 53 eran comercios. A día de hoy, señaló González, han crecido en número y son 89 en total, 55 de ellos son comercios. Son incorporaciones que «mensualmente van sumando con cada vez más solicitudes para poder entrar», lo cual «hace que la asociación crezca muchísimo, porque la gente quiere formar parte de un grupo, un colectivo que lo proteja y que haga campañas, por eso este último año ha sido muy positivo». En cambio, también tiene sus efectos negativos, el principal es que «complica mucho la gestión de papeleo, lo convierte en un trabajo más además del particular».

Durante este último año, explicó, se ha intentado sobrellevar la influencia de Amazon en el concejo, intentando adaptarse a la venta 'online' desde la compra de cercanía. Su gran proyecto de digitalización del sector –se puso en marcha en 2024– ayudó a que se tuviera una mayor presencia y visualización en redes sociales.

«Hemos crecido e intentamos acceder al mayor número de subvenciones y ayudas, tanto del Ayuntamiento como del Principado», dijo. Uno de los problemas de ser tantos miembros, continuó, «es que hay discrepancias en torno si hay suficientes campañas para los comercios», explicó. «¿Podría haber más? Sí, supongo, pero al menos solicitamos una en diciembre y se nos concedió la de Navidad».

Precisamente, la campaña de compra de bonos en Pola de Siero ha tenido un gran número de inscritos de negocios de la asociación, continuó. «Es la mejor manera de facilitar la compra de estas fechas en negocios de cercanía», lo cual siempre es positivo.

Sin embargo, al igual que el año pasado, mantiene que el pequeño comercio de Pola de Siero «sigue teniendo el mismo hándicap de aparcamiento: hay escasez de plazas» que no sean de zona azul.

«No lo tienen fácil»

Los clientes, explicó, «dicen que no tienen alternativas céntricas», tanto los vecinos de La Pola como de alrededores u otros concejos, precisó. Hay que tener en cuenta, que a la capital del concejo «vienen mucho de toda la cuenca minera», también de las zonas rurales que acuden a la villa para su compra habitual, por lo que encontrar estacionamiento, para varias horas, resulta algo prioritario para el sector.

«No lo tienen fácil y al final acaban cambiando de lugar, ese es el punto flaco para el cual habría que buscar alternativas y que no sabemos cómo podría gestionarse», dijo la gerente.

Actualmente, de entre las prioridades del Ayuntamiento está la de crear más aparcamientos en el concejo y ya se han habilitado varios. Los últimos fueron el de la calle Santa Isabel de Lugones y el de la calle Florencio Rodríguez, en Pola de Siero. Además, para la capital del concejo ya hay más planes para ir sumando plazas. Se cuenta con un proyecto para transformar toda la zona oeste y uno de los puntos principales es el de dotar a la zona del antiguo matadero de un nuevo parking.

La actuación, que ya está en licitación, contempla la construcción de un aparcamiento subterráneo de dos plazas, bajo el parque de la Reconquista, de un total de 146 plazas.