El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La gerente de la Asociación de Comercio Local de Siero. Pablo Nosti
Asociación de Comercio Local

Inminente relevo: «El problema de la asociación de comercio de Siero es que nadie quiere asumir responsabilidades»

Begoña González, gerente de la entidad, deja su puesto a finales de este mes tras un año «muy positivo» en campañas

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Siero

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:54

Comenta

Inminente relevo en la Asociación de Comercio Local de Siero. Begoña González, a cargo de la entidad desde hace casi ocho años, dejará la ... gerencia y «pasará la batuta» a finales de mes. En enero, avanza, «se decidirá en la asamblea general qué hacer» y quién le sucederá en el cargo. Se trata de una situación «complicada y difícil» pues, según indicó, «el mayor problema de la asociación es que nadie quiere asumir la responsabilidad» de tomar decisiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los médicos de Asturias, en huelga cuatro días por unas condiciones que «ofenden»
  2. 2 Entre zarzas, murciélagos y sin luz ni agua: el reto de una joven pareja para reformar una casa que llevaba 40 años abandonada en Asturias
  3. 3 Una mujer amenaza a dos jóvenes con unas tijeras en Gijón tras acusarlos de robarle el móvil
  4. 4 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  5. 5

    Ignacio Suárez, miembro de Fondo Norte: «Queremos un evento limpio, sin ruido y para eso hay que trazar líneas rojas»
  6. 6 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  7. 7

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  8. 8

    Un terremoto de magnitud 4 sacude el corazón de Álava
  9. 9

    El paseo de Naval Azul de Gijón, en su recta final con plantaciones y un guiño a la industria
  10. 10 El pueblo más pequeño de España con administración de lotería está en Asturias y quiere dar el Gordo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Inminente relevo: «El problema de la asociación de comercio de Siero es que nadie quiere asumir responsabilidades»

Inminente relevo: «El problema de la asociación de comercio de Siero es que nadie quiere asumir responsabilidades»