Noelia Rico (Langreo, 1994) es profesora del área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial (IA) de la Universidad de Oviedo. Fue a ... finales del pasado febrero cuando asumió las riendas del Centro de Estudios sobre el Impacto Social de la Inteligencia Artificial (CEISIA), que se ubica en la antigua Casa de Cultura de Lugones; este instituto está llamado a ser el germen del 'mini' campus universitario de Siero. Concede a EL COMERCIO su primera entrevista desde que asumió el cargo.

–¿Se está trasladando de forma correcta lo que es la IA y su funcionalidad?

–Hay algo de confusión entre lo que es automatización y lo que es la propia IA. Desde el punto de vista de la informática, hace mucho tiempo que se pueden automatizar actividades; pero como ahora tenemos Chatgpt tan accesible, parece que sólo se puede hacer desde hace dos años. Y eso no es así. Lo que ocurre es que ahora está al alcance de más personas su utilización. Y lo que antes se tardaba tres días en programar con código, en la actualidad hace falta una hora.

–¿Hablamos solo de programación?

–Pero no del tipo determinista, como el que hubo toda la vida. Esta tecnología, además, no es tan nueva como parece. El área de Inteligencia Artificial en la Universidad de Oviedo tiene más años que yo. Sí que hay cosas que son novedosas, pero los fundamentos hace mucho que existen.

–¿Y qué se hace en este centro?

–Tanto investigar como divulgar sobre la IA desde un punto de vista tanto técnico como social, es decir, el impacto que tiene en la gente el uso de este tipo de herramientas. Y es el cambio fundamental que estamos viviendo: la accesibilidad, no la novedad.

–¿Pero qué se hace en concreto?

–Trabajamos en varios asuntos. En la actualidad contamos con 80 investigadores de la Universidad y de fuera adscritos a este instituto; son de muchos departamentos y de áreas distintas de la institución académica. Por ejemplo, hay informáticos y del área de Estadística, que se centran en el trabajo más técnico; hay personal de Filología que está muy interesado en las 'deep fakes', cómo identificar si las voces son clonadas o no; hay de Educación, para ver cómo la IA afecta al aprendizaje y analizar técnicas para aplicarlas en el aula; y de Derecho, que estudian cómo hay que legislar sobre el uso de esta herramienta para que sea segura para la sociedad. Y desde el 1 de septiembre tenemos contratados a tres técnicos, dos informáticos y un científico de datos, que trabajan de forma continuada en estas instalaciones para el desarrollo de aplicaciones concretas; en detalle, con el Ayuntamiento de Siero para agilizar trámites administrativos.

–Entonces, ¿en la parte más práctica se ha comenzado a trabajar ahora? El centro se inauguró en julio de 2024.

–Esta semana tuvimos dos reuniones con personal del Consistorio. La primera reunión con el alcalde –Ángel García– fue el 2 de mayo. En cuanto salí de allí y vi lo que él necesitaba, se lanzó la propuesta de contratación de personal. Y estamos sujetos a una serie de plazos y trámites. Estas semanas estamos agilizando bastante; ya tuvimos una reunión en Urbanismo para la primera de las herramientas.

–Para agilizar licencias de obra, como ya se anunció.

–Estuvimos analizando los requisitos que requiere la aplicación para poder agilizar ese tipo de trámites aplicando la IA y ya estamos empezando a definir su desarrollo. La herramienta va a ser un modelo de lenguaje que ayude a los técnicos municipales a procesar toda la información que tienen que validar una vez les llega una solicitud. Se pretende, así, agilizar plazos sin molestar al ciudadano.

–¿Para cuándo estará lista?

–A lo largo del primer semestre del año que viene estará lista esta primera aplicación; vamos a agilizar el desarrollo todo lo posible. Ellos también tendrán que ir validando esta herramienta que, realmente, no es su trabajo. Pero necesitamos que se involucren en poder probar y recibir un 'feedback', y que la aplicación realmente esté encaminada a facilitar su trabajo del día a día.

–En noviembre de 2024 se anunció desde la Universidad que había varias vías de actividad.

–Tenemos otros proyectos, como una oferta de formación dirigida a empresas TIC. Además, el propio Ayuntamiento de Siero está interesado en recibir estos cursos. Vamos a formar al personal en el uso de la IA. Y en este caso sí que hablamos de las herramientas ya existentes, como Chatgpt o Copilot.

«La relación con el Ayuntamiento de Siero está mejorando bastante. Hubo retrasos porque había que abrir caminos»

–¿Se informa al equipo de gobierno local?

–El pasado miércoles mantuvimos la comisión técnica de seguimiento del convenio –que se suscribió en 2023 y por el que el Ayuntamiento financiaba con 100.000 euros al año el funcionamiento del centro y cedía las instalaciones–; se habló de las actividades propuestas, las que se han realizado desde que asumí la dirección y los cambios que se han aplicado.

–El alcalde ha sido muy reivindicativo y se ha quejado de la lentitud en la puesta en marcha de este centro.

–Soy consciente. Pero ahora la relación con el Ayuntamiento está mejorando bastante. Se está trabajando de forma fluida. Se retrasó porque hubo que abrir caminos. Es la primera vez que colaboran la Universidad y Siero. Hubo que fijar interlocutores y conocer quién tiene capacidad de resolver ciertas cosas.

–¿El tiempo que estuvo el anterior director, Roger Campione, fue perdido?

–No lo creo. Dejó mucho trabajo hecho para poner esto a funcionar.

–¿El trabajo práctico con la IA quedará en las licencias de obra?

–No hay nada concreto, pero en Informática sí que trabajamos en hacer cosas que puedan ser extensibles. Entonces, ahora damos comienzo con un tipo concreto de procedimiento. Y, luego, los módulos que vayamos haciendo se van a poder aplicar a otros trámites administrativos. Pero hay que empezar en pequeño y, a partir de ahí, crecer.

–¿Esta evolución de la IA irá más rápida?

–¡Uf! A mí ya me cuesta estar al día y trabajo en ello.

–¿Cómo se animó a asumir esta responsabilidad?

–Porque creo que es algo que puede hacer mucho bien en Asturias. Sí, se trata de una responsabilidad enorme, hay mucha presión de trabajo; pero tiene mucha repercusión en la actividad diaria de mucha gente en un entorno, además, que es muy cercano. Es algo que motiva. Estos proyectos que tienen un impacto social tan directo son muy gratificante.