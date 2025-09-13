El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La directora del Centro de Estudios sobre el Impacto Social de la IA, Noelia Rico, en una de las dependencias del instituto en Lugones. A. F. G.

Noelia Rico

Directora del Centro de Estudios sobre el Impacto Social de la IA de Lugones
«El próximo año estará preparada la primera aplicación de Inteligencia Artificial en Siero»

«Desde el día 1 de este mes contamos con tres técnicos que trabajan sólo en el desarrollo de herramientas. Además de unos 80 investigadores adscritos»

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:55

Noelia Rico (Langreo, 1994) es profesora del área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial (IA) de la Universidad de Oviedo. Fue a ... finales del pasado febrero cuando asumió las riendas del Centro de Estudios sobre el Impacto Social de la Inteligencia Artificial (CEISIA), que se ubica en la antigua Casa de Cultura de Lugones; este instituto está llamado a ser el germen del 'mini' campus universitario de Siero. Concede a EL COMERCIO su primera entrevista desde que asumió el cargo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

