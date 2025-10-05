El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ángel García, 'Cepi', y Alejandra Cuadriello firman el acuerdo presupuestario ante la mirada de la edil Patricia Antuña (izquierda). A. F. G.

PSOE y La Fresneda sellan su undécimo acuerdo presupuestario para Siero

«Este no es un pacto para esta población, sino para todo el concejo», asegura el alcalde, Ángel García, 'Cepi', sobre una cuenta de 68,3 millones

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Domingo, 5 de octubre 2025, 19:46

El Ayuntamiento de Siero no se detiene ni en domingo, pues abrió sus puertas para acoger una nueva liturgia de firma del acuerdo presupuestario, ... en esta ocasión, del PSOE –que forma el equipo de gobierno local– con la edil de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, Alejandra Cuadriello, tal y como se hizo el sábado pasado con la de IU, Tere Álvarez. En este caso, el alcalde, Ángel García, 'Cepi', quiso destacar que es el pacto número once entre ambas formaciones, «ejemplo de política útil y centrada en el bien común». Dijo que alcanzar esta cifra de acuerdos entre dos partidos distintos «es algo difícil de encontrar en España. Es una muestra clara de confianza, lealtad, compromiso y de una buena relación política e institucional».

