PSOE y La Fresneda sellan su undécimo acuerdo presupuestario para Siero

El Ayuntamiento de Siero no se detiene ni en domingo, pues abrió sus puertas para acoger una nueva liturgia de firma del acuerdo presupuestario, ... en esta ocasión, del PSOE –que forma el equipo de gobierno local– con la edil de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, Alejandra Cuadriello, tal y como se hizo el sábado pasado con la de IU, Tere Álvarez. En este caso, el alcalde, Ángel García, 'Cepi', quiso destacar que es el pacto número once entre ambas formaciones, «ejemplo de política útil y centrada en el bien común». Dijo que alcanzar esta cifra de acuerdos entre dos partidos distintos «es algo difícil de encontrar en España. Es una muestra clara de confianza, lealtad, compromiso y de una buena relación política e institucional».

El regidor quiso trasladar un mensaje de agradecimiento a la Plataforma «por esa forma de hacer política. Todos estamos aquí para defender y conseguir lo mejor para nuestros vecinos. La Fresneda, más allá de tener muy definida su representación en la urbanización, siempre ha tenido una visión amplia. Este no es solo un presupuesto para esta población, sino para todo Siero, y siempre hemos contado con su apoyo».

El alcalde apuntó también el peso que tiene la localidad de La Fresneda, tercer núcleo por población (más de 5.000 habitantes) del concejo: «Es muy importante para Siero, aunque algunos traten de criticar o atacar cualquier actuación que se impulsa allí. Para nosotros, como equipo de gobierno, es un núcleo fundamental».

Respecto a los logros alcanzados gracias a esta cooperación, el socialista mencionó algunos de los hitos más relevantes: «Desde que comenzamos con estos acuerdos, La Fresneda ha crecido y ha mejorado en servicios. Hemos logrado avances históricos como el instituto o la pasarela peatonal que la conecta con Lugones. Son dos infraestructuras distintas, pero fundamentales para los vecinos. Cuando uno mira atrás, puede ver que esta colaboración ha dado resultados extraordinarios».

Las citadas inversiones fueron las más importantes, pero también se ha avanzado en aspectos del día a día, afirmó el regidor, como zonas verdes, recogida de basura, limpieza viaria o mantenimiento de parques e infraestructuras. «Solo hay que dar una vuelta por La Fresneda para ver su buena salud y cómo ha mejorado».

Sobre las perspectivas de futuro, se reafirma en el compromiso de continuidad: «Este acuerdo ratifica que seguiremos trabajando en esta línea en 2026. Hay actuaciones que quizás no destacan tanto por su importe, pero que forman parte de ese esfuerzo constante por seguir invirtiendo y mejorando cada año». 'Cepi' hizo referencia a una mejora especialmente significativa en términos de movilidad: «No quiero olvidarme de otra mejora clave: la conexión de transporte público entre La Fresneda, Lugones y Parque Principado. Era una demanda histórica que ya hemos puesto en marcha y que seguiremos consolidando. Creo que cuando dejemos la política, podremos decir con orgullo que hemos sido capaces, como equipo de gobierno y como concejala de La Fresneda, de cumplir con los grandes retos que tenía la urbanización».

El proyecto presupuestario para 2026 –que irá a Pleno extraordinario el próximo jueves– asciende a 70,6 millones de euros, incluyendo las cuentas del propio Ayuntamiento, de la Fundación Municipal de Cultura (FMC) y del Patronato Deportivo. Las cuentas del consistorio alcanzan los 68,3 millones, lo que supone un incremento del 17,67% respecto a 2025. La FMC contará con 2.947.909 euros (+2,78%) y el patronato, con 5.566.500 euros (+3,01%).

El capítulo de inversiones previsto está dotado con poco más de 13,2 millones de euros, destinado a 54 actuaciones en distintas áreas del concejo, entre ellas el bulevar de Lugones, el nuevo aparcamiento en altura de Pola de Siero y diversas mejoras en materia de saneamiento y abastecimiento de agua. Además, se mantendrán congelados los impuestos, tasas y precios públicos municipales para el próximo ejercicio.