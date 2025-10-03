Siero logra 5,2 millones de euros para la transformación de La Pola: «Un éxito»
El alcalde destaca que se haya captado financiación europea para recuperar la zona del antiguo matadero con un parque y un aparcamiento en altura
Siero
Viernes, 3 de octubre 2025, 20:58
«Ha sido un éxito de todo el Ayuntamiento de Siero, tanto del equipo de gobierno local como de los funcionarios que han trabajado ... por ello», manifestaba este viernes, más que satisfecho, el alcalde de este municipio, el socialista Ángel García, 'Cepi'. Y no es para menos; la Secretaría General de Fondos Europeos, dependiente de la Vicepresidencia Primera del Gobierno y del Ministerio de Hacienda, publicaba la resolución por la que se resuelve provisionalmente la convocatoria para la asignación de financiación con fondos europeos Feder a los Planes de Actuación Integrados (PAI), logrando 5,2 millones de euros para una inversión prevista de más de 8,6 para la transformación urbana de la zona oeste de La Pola.
El proyecto del Consistorio, denominado Siero: equilibrio urbano y natural, incluye una serie de actuaciones concretas en esta villa, así como mejoras en múltiples servicios que se prestan a todos los vecinos. La actuación principal se denomina Siero integrado a su entorno-parque del Oeste y está valorada en poco más de 7 millones de euros; tiene como objetivo «fortalecer la cohesión mediante la regeneración de esta zona, especialmente la del antiguo matadero, aprovechando la cercanía a las estaciones de tren y autobuses, y crear un aparcamiento disuasorio». Este último recurso se trataría de un estacionamiento de dos alturas.
El segundo proyecto previsto, denominado Pola Oeste como espacio de convivencia-plaza del Paraguas, cuenta con un presupuesto de 725.167 euros; «persigue revitalizar el espacio público y mejorar la seguridad peatonal, especialmente para niños y jóvenes, dada su proximidad a la estación de autobuses y centros educativos». Las actuaciones concretas serán habilitar una zona de descanso verde; la rehabilitación energética de la escuela de Educación Infantil Peña Careses; la humanización de la calle Carlos Sánchez Martino; avanzar en el programa Muralia –con la decoración de fachadas–; y la activación de la plaza del Paraguas.
El tercero de los proyectos a desarrollar, Siero cercano a su ciudadanía, suma un gasto de 1.167.500 euros y tiene como objeto reducir la brecha digital y promover la inclusión social mediante herramientas tecnológicas y programas formativos. Se vertebra en las siguientes actuaciones: crear un asistente virtual ciudadano; avanzar en los servicios digitales; realizar un programa de alfabetización digital; e impulsar un plan de integración social.
Para las personas
A diferencia de otras convocatorias anteriores, en esta se financia el 60% de la actuación, 5,2 millones de euros, de los 8,6 presupuestados. En Asturias, el ministerio movilizará 18 millones de euros. Al igual que Siero, Oviedo y Avilés han resultado beneficiarios. «Captar este tipo de ayudas no es fácil. Como ya adelantamos, muchas de las actuaciones incluidas en el plan estaban ya previstas, por lo que ahora ese dinero lo podremos destinar a otros proyectos». García recordó que, desde 2015, «se han colocado las piezas de modernización de La Pola que queremos ofrecer a los ciudadanos; aspiramos a humanizarla y que las personas sean protagonistas. Las actuaciones previstas contribuirán, sin duda, a seguir transformando la localidad».
Desde 2007 el concejo ha sido beneficiario en dos ocasiones de subvenciones con cargo a fondos europeos. En 2008 con el proyecto Nueva Pola: Naturaleza, Cultura e Historia, Mejora del entorno urbano, en donde se recibió una ayuda de 6,18 millones de euros, y en 2018, con la iniciativa Edusi; fueron 5 millones para Lugones.
Comienzan las obras para la rampa en la Plaza Mayor de La Fresneda
El Ayuntamiento de Siero ha iniciado los trabajos de construcción de una rampa accesible en el entorno de la Plaza Mayor de La Fresneda. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 89.922 euros y un plazo de ejecución de tres meses.
La obra tiene como objetivo construir una rampa accesible en este entorno con una diferencia de nivel de 2,85 metros entre su lindero norte (camino del parque) y el resto del espacio, lo cual se resuelve actualmente con dos escaleras paralelas. Debido a las limitaciones, con edificaciones consolidadas y zonas de paso de dimensiones reducidas, no es viable situar la rampa dentro de la plaza. Por ello, se ha decidido ubicarla en una parcela triangular junto a una escalera existente de propiedad municipal.
Esta parcela, al no permitir edificación, se aprovechará para habilitar la rampa y así liberar el resto del espacio para futuros desarrollos.
La construcción de este paso incluirá muretes de hormigón armado con acabado pulido, barandillas y pasamanos de acero galvanizado, además de un sistema de alumbrado LED empotrado en el muro para el recorrido.
Hasta el lugar acudió este viernes el concejal de Urbanismo, Javier Rodríguez, quien explicó que «se trata de una actuación solicitada desde hace tiempo por la Plataforma Vecinal de La Fresneda». Apuntó que no pudo acometerse el año pasado debido a distintas gestiones administrativas que retrasaron su puesta en marcha. «Este año tuvimos que suplementar la partida presupuestaria para poder llevarlo a cabo y esperamos que la obra esté finalizada antes de que concluya este año».
