Paso a nivel de El Bayu, que será eliminado y donde se construirá un bulevar. A. F. G.

Las tres vías del cambio de Pola de Siero: El Bayu, el antiguo matadero y la avenida de Gijón

El Ayuntamiento logra que el Adif costee el nuevo bulevar de la calle Maestros Martín Galache con la supresión del paso a nivel de la carretera a Valdesoto

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:29

El Ayuntamiento de Siero pone las bases para el futuro de La Pola con actuaciones que cambiarán el aspecto y la movilidad de la ... villa –como el bulevar de El Bayu–, con nuevas zonas de esparcimiento y para estacionar en la zona del antiguo matadero y con la mejora y ensanche de la avenida de Gijón, para ganar en seguridad del tráfico y de los peatones.

