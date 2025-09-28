Las tres vías del cambio de Pola de Siero: El Bayu, el antiguo matadero y la avenida de Gijón

El Ayuntamiento de Siero pone las bases para el futuro de La Pola con actuaciones que cambiarán el aspecto y la movilidad de la ... villa –como el bulevar de El Bayu–, con nuevas zonas de esparcimiento y para estacionar en la zona del antiguo matadero y con la mejora y ensanche de la avenida de Gijón, para ganar en seguridad del tráfico y de los peatones.

Una de las actuaciones que se encuentra en una fase más adelantada es la transformación de la parcela que ocupaba el antiguo matadero. Ya está en marcha la redacción del proyecto del parque y el aparcamiento en altura. La inversión prevista para la obra asciende a 4,5 millones de euros. Por lo pronto, ya se han iniciado las labores para derruir la vieja comisaría –el primer paso de este plan– con la intención de activar la plaza del Paraguas anexa.

Ampliar Parcela del antiguo matadero, donde irán un parque y un aparcamiento en altura.

Otro de los proyectos que también ha comenzado –es una de las obras más demandadas por los vecinos de La Pola– es la mejora del acceso por la avenida de Gijón. Ya se ha derruido una vieja nave que formaba un embudo en la calzada junto a la plaza de Les Campes. La idea es urbanizarla con el modelo de aceras y carriles bici.

Ampliar Obras para el ensanche de la avenida de Gijón.

Y uno de los últimos proyectos que se impulsa desde el Ayuntamiento –junto con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias– es habilitar un nuevo bulevar peatonal desde el centro urbano, a la altura del centro de salud, hasta la rotonda de El Bayu, donde se encuentra el campo de fútbol, un aparcamiento disuasorio y el punto limpio. El diseño de la actuación, que adelantó EL COMERCIO, contempla cortar el tráfico de la calle Maestros Martín Galache para la supresión del paso a nivel ferroviario existente, construir una pasarela elevada para peatones y ciclistas y mejorar la conexión por carretera en el nudo entre la SI-8 (la carretera de Valdesoto) con la A-64 y el acceso a La Pola. «Y hemos logrado que sea el Adif el que financie la actuación en su totalidad», dijo el pasado jueves el alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi'. Aseguró que en esta propuesta lo que prima es «la seguridad», además de que permitirá integrar la senda fluvial del Nora con la trama urbana. «Será una actuación que mejorará mucho esta zona de la villa».

Proyectos que se suman a los ya realizados, como la ampliación del parque de Alfonso X El Sabio o la entrada por Ullaga.