Paso a nivel en la zona de El Bayu, en Pola de Siero. A. F. G.

Vía libre a la supresión del paso a nivel y la urbanización de El Bayu en Pola de Siero: Adif lo costeará «en su totalidad»

Suscribirá un convenio con el Ayuntamiento para analizar la viabilidad técnica de abordar la eliminación de más pasos en el concejo

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:08

Está previsto que sea antes de que acabe este año cuando el Ayuntamiento de Siero y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) suscriban un ... convenio para estudiar la viabilidad técnica y económica de la supresión de la mayoría de los pasos a nivel que hay en el municipio. Lo anunció este jueves el alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', en el transcurso del Pleno ordinario, cuando se debatía una moción del PP en ese sentido, por lo que fue rechazada por «innecesaria», apuntó el regidor. Uno de los planes más importantes y ambiciosos de ese acuerdo será el paso del tren a la altura de la zona de El Bayu, en Pola de Siero. 'Cepi' confirmó el diseño de la actuación que adelantó EL COMERCIO, esto es, cortar el tráfico de la carretera que parte del centro urbano y habilitar un bulevar semipeatonal (la calle Maestros Martín Galache), construir una pasarela elevada para peatones y ciclistas y mejorar la conexión por carretera en el nudo entre la SI-8 (la carretera de Valdesoto) con la A-64 y el acceso a La Pola. «Y hemos logrado que sea el Adif el que financie la actuación en su totalidad».

