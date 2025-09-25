Vía libre a la supresión del paso a nivel y la urbanización de El Bayu en Pola de Siero: Adif lo costeará «en su totalidad» Suscribirá un convenio con el Ayuntamiento para analizar la viabilidad técnica de abordar la eliminación de más pasos en el concejo

Alejandro Fuente Siero Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:08 Comenta Compartir

Está previsto que sea antes de que acabe este año cuando el Ayuntamiento de Siero y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) suscriban un ... convenio para estudiar la viabilidad técnica y económica de la supresión de la mayoría de los pasos a nivel que hay en el municipio. Lo anunció este jueves el alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', en el transcurso del Pleno ordinario, cuando se debatía una moción del PP en ese sentido, por lo que fue rechazada por «innecesaria», apuntó el regidor. Uno de los planes más importantes y ambiciosos de ese acuerdo será el paso del tren a la altura de la zona de El Bayu, en Pola de Siero. 'Cepi' confirmó el diseño de la actuación que adelantó EL COMERCIO, esto es, cortar el tráfico de la carretera que parte del centro urbano y habilitar un bulevar semipeatonal (la calle Maestros Martín Galache), construir una pasarela elevada para peatones y ciclistas y mejorar la conexión por carretera en el nudo entre la SI-8 (la carretera de Valdesoto) con la A-64 y el acceso a La Pola. «Y hemos logrado que sea el Adif el que financie la actuación en su totalidad».

El regidor aseguró que en esta propuesta lo que prima es «la seguridad de las personas». Y es que se mejorará el paso peatonal desde el centro poleso hasta una zona donde se encuentra el campo de fútbol de El Bayu, al que acuden muchos niños a entrenar y a jugar. El bulevar será semipeatonal para garantizar el mínimo tránsito de vehículos hacia el tanatorio de la zona y alguna nave industrial. «Lo que se va a lograr es integrar esta zona, con la senda del Nora, en la localidad. Será una actuación que mejorará mucho esta zona de la villa». Pero el convenio incluirá más pasos a nivel en el concejo, todavía por determinar y dependiendo de las limitaciones técnicas. Especial mención recibió el de Colloto; en este caso, el alcalde señaló que no hay soluciones técnicas y económicas viables para su supresión, «pero se aplicarán medidas para incrementar la seguridad de las personas y del tráfico».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Adif

Siero

Colloto

Valdesoto