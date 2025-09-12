Todo listo para el derribo de la antigua comisaría, el primer paso para la transformación de Pola de Siero

Ya se ha vallado el perímetro de la antigua comisaría de la Policía de Pola de Siero, junto a la emblemática plaza del Paraguas. ... De este modo, la demolición del inmueble dará comienzo de manera inmediata. Las obras las va a ejecutar la empresa Excade con un gasto poco superior a los 152.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Y es que el equipo de gobierno local (PSOE) tiene un plan para revitalizar este espacio público «y mejorar la seguridad peatonal, especialmente para niños y jóvenes, dada su proximidad a la estación de autobuses y centros educativos». Pero esto es sólo el principio; se trata del primer paso para un desarrollo urbanístico en la zona mucho más ambicioso que afectará a la parcela cercana del antiguo matadero junto a las vías del tren.

En detalle, se pretende «activar» la plaza del Paraguas con el objetivo de recuperar el entorno urbano, «actualmente relegado al tránsito, para transformarlo en un nodo de encuentro y actividad sociocultural. Mediante un diseño participativo y diagnóstico colaborativo, se desarrollarán programas culturales periódicos y se adecuará el espacio con mobiliario efímero, fomentando la construcción colectiva y el desarrollo comunitario».

Se trata de una de las intervenciones contempladas en el Plan de Actuación Integrado (PAI), un documento estratégico clave para optar a los fondos europeos Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional). Con esta iniciativa, el Ayuntamiento busca acceder a financiación comunitaria que permita impulsar proyectos de transformación y crecimiento del territorio, «alineados con los principios de sostenibilidad, digitalización e inclusión social». En caso de resultar beneficiario de la ayuda –el proyecto al completo suma nueve millones de euros–, tendrá de plazo hasta 2029. Este plan define las principales líneas de actuación ya enmarcadas en la Agenda Urbana de Siero, documento aprobado en 2024.

Desde el punto de vista económico, la intervención en la plaza del Paraguas contempla una inversión superior a los 700.000 euros, que incluye diversas planificaciones, además de la habilitación de una zona de descanso verde por 300.000. El impulso sociocultural prevé destinar 200.000 euros, y se ejecutarán obras de «humanización» en la calle Carlos Sánchez Martino.

Pero la intervención más ambiciosa –y que ya está en marcha– es la construcción de un nuevo parque en la parcela del antiguo matadero –con una inversión estimada de 3,3 millones de euros– y el aparcamiento en altura, con otros 1,2 millones.

Ayudas europeas

El documento en el que se incluyen estas actuaciones es el Plan de Actuación Integrado denominado 'Siero: equilibrio urbano y natural', con el que el Ayuntamiento ha concurrido a la nueva convocatoria de financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) del periodo 2021-27, que gestiona el Ministerio de Hacienda. Desde el equipo de gobierno ya se ha dicho que hay actuaciones, como la del parque y el aparcamiento, que se van a ejecutar con o sin ayuda europea, que puede ascender al 60% del total de la cuantía.

Una de las obras que ya están culminadas –al menos, su primera fase– es la renovación de la entrada de La Pola desde la autovía minera (AS-I) por la rotonda de Ferrera, donde se colocará una figura de Pitufa Karateca.