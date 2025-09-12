El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inmueble de la antigua comisaría de Policía de La Pola, con el paraguas de Ildefonso Sánchez del Río al fondo. A. F. G.

Todo listo para el derribo de la antigua comisaría, el primer paso para la transformación de Pola de Siero

Ya se ha vallado el perímetro del inmueble para los trabajos, que se encuadran en el plan para «humanizar» esta zona de la villa

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:12

Ya se ha vallado el perímetro de la antigua comisaría de la Policía de Pola de Siero, junto a la emblemática plaza del Paraguas. ... De este modo, la demolición del inmueble dará comienzo de manera inmediata. Las obras las va a ejecutar la empresa Excade con un gasto poco superior a los 152.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Y es que el equipo de gobierno local (PSOE) tiene un plan para revitalizar este espacio público «y mejorar la seguridad peatonal, especialmente para niños y jóvenes, dada su proximidad a la estación de autobuses y centros educativos». Pero esto es sólo el principio; se trata del primer paso para un desarrollo urbanístico en la zona mucho más ambicioso que afectará a la parcela cercana del antiguo matadero junto a las vías del tren.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  2. 2 Crimen en Asturias: muere un hombre tras recibir una paliza a las puertas de su casa en Ribadesella
  3. 3 Toca el segundo premio de la Lotería Nacional en Asturias
  4. 4 Se busca a una joven desaparecida en Oviedo hace 20 días
  5. 5

    La «confusa» señal que Vox pide retirar en dos rotondas de Gijón
  6. 6 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  7. 7 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra en la cabeza
  8. 8

    La Fiscalía pide medidas de apoyo jurídico a Villa por el deterioro de su salud
  9. 9

    Una gijonesa atrapada en los disturbios de Nepal: «No sabemos qué va a pasar, queremos volver a España»
  10. 10

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Todo listo para el derribo de la antigua comisaría, el primer paso para la transformación de Pola de Siero

Todo listo para el derribo de la antigua comisaría, el primer paso para la transformación de Pola de Siero