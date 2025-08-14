El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El alcalde, segundo por la derecha, en la apertura de la cuarta zona de estacionamiento. A. F. G.

Siero da impulso al aparcamiento en altura en el antiguo matadero de La Pola

Entra en servicio la cuarta zona de estacionamiento disuasorio en la villa, con 164 plazas junto al auditorio y la zona deportiva de El Rayu

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Jueves, 14 de agosto 2025, 18:56

Este jueves entró en servicio la nueva zona de estacionamiento disuasorio de Pola de Siero –la cuarta–, ubicada en el extremo este de ... la calle Florencio Rodríguez, en su confluencia con la AS-331. Se trata de 164 plazas tras realizar el Ayuntamiento una inversión de 365.000 euros. El alcalde del municipio, el socialista Ángel García, 'Cepi', aseguró en esta área que desde 2016 se han desarrollado proyectos de aparcamiento en La Pola y Lugones creando un total de 1.304 nuevas plazas. Además, el regidor adelantó que ya se ha iniciado la redacción del proyecto para la construcción de otro aparcamiento –este último, en altura– en el terreno del antiguo matadero. Serán otras 150 plazas; por lo que la villa sumaría unas 800.

