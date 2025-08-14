Siero da impulso al aparcamiento en altura en el antiguo matadero de La Pola

Este jueves entró en servicio la nueva zona de estacionamiento disuasorio de Pola de Siero –la cuarta–, ubicada en el extremo este de ... la calle Florencio Rodríguez, en su confluencia con la AS-331. Se trata de 164 plazas tras realizar el Ayuntamiento una inversión de 365.000 euros. El alcalde del municipio, el socialista Ángel García, 'Cepi', aseguró en esta área que desde 2016 se han desarrollado proyectos de aparcamiento en La Pola y Lugones creando un total de 1.304 nuevas plazas. Además, el regidor adelantó que ya se ha iniciado la redacción del proyecto para la construcción de otro aparcamiento –este último, en altura– en el terreno del antiguo matadero. Serán otras 150 plazas; por lo que la villa sumaría unas 800.

Será una de las inversiones más cuantiosas que se van a abordar para finalizar «la primera gran transformación de La Pola», aseguraba el alcalde sobre esta actuación. La construcción del aparcamiento en altura irá a la par que un parque. Serán 4,5 millones de euros, que incluye también la demolición de la antigua comisaría, obra ya adjudicada. También habrá una adecuación urbanística de la plaza del Paraguas –del ingeniero Ildefonso Sánchez del Río– con otros 200.000 euros. La previsión es tenerlo todo culminado en diciembre de 2029.

Ampliar Parcela del antiguo matadero de La Pola, donde se edificará el aparcamiento en altura. A. F. G.

Sobre este último aparcamiento, el regidor señaló que existía un déficit de plazas en la zona este de La Pola, «en la que se ubican varias dotaciones públicas, como el Mercado Nacional de Ganados, el auditorio, la Casa de la Cultura, la Escuela de Música y el polideportivo y piscina municipales en El Rayu». «Este problema se ha visto solucionado gracias a la puesta en marcha del nuevo aparcamiento, construido en una parcela que cuenta con una excelente ubicación por su acceso directo a la entrada y salida fundamental del núcleo urbano, así como la distribución peatonal desde este lugar a todo el equipamiento del entorno».

Zona azul

'Cepi' recordó que el proyecto se ha logrado desarrollar gracias al acuerdo de alquiler con opción de compra de esta parcela –4.625 metros cuadrados– con los propietarios, y está dentro del plan «que ya iniciamos en 2015 de habilitar aparcamientos públicos en los núcleos urbanos». En ese sentido, García valoró que son nuevas plazas «que se suman a las que ya hemos hecho recientemente en El Bayu, con 115; el de Siero-este, cerca del Mercado de Ganados, con 140; el de la calle Asturias, con 214, y el futuro que vamos a hacer en el antiguo matadero, que estimamos que pueda ser de unas 150 en total. Con esta actuación damos respuesta a una demanda de la localidad».

Además, añadió el regidor que «dentro de nuestra política, queremos que nuestras ciudades estén diseñadas para las personas, ampliando zonas verdes, peatonalizando calles, incorporando carriles bici, al mismo tiempo que damos a los vehículos su espacio».

Esta nueva zona, como ya apuntó EL COMERCIO, está pintada como zona azul. El alcalde manifestó que todavía no está decidida la fórmula de la nueva regulación del estacionamiento para La Pola y Lugones.